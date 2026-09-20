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Ehunka herritarrek manifestazioa egin dute Tarajaleko mugaraino migratzaileak "berehala kanpora ditzaten" eskatzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Auzo Elkarteen Lurralde Federazioak deituta (FPAV, gazteleraz), manifestariek "muga blindatzea", "berehalako kanporatzeak egitea" eta "erregularizazio masiboei amaiera ematea" eskatu dute. 

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