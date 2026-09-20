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Ehunka herritarrek manifestazioa egin dute Tarajaleko mugaraino migratzaileak "berehala kanpora ditzaten" eskatzeko
Auzo Elkarteen Lurralde Federazioak deituta (FPAV, gazteleraz), manifestariek "muga blindatzea", "berehalako kanporatzeak egitea" eta "erregularizazio masiboei amaiera ematea" eskatu dute.
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