Gutxienez hiru hildako Mosku eskualdean, Ukrainaren eraso handi baten ondorioz, hauteskundeen azken egunean
Errusiako Defentsa Ministerioak iragarri duenez, "Kieven helburu militarren aurkako erasoak areagotuko" dituzte erantzun gisa.
Gutxienez hiru pertsona hil dira bart Ukrainako indarrek Mosku eskualdearen aurka jaurtitako droneen eta Flamingo misilekin eginda eraso masibo baten ondorioz, bertako agintariek jakitera eman dutenez.
Moskuko eskualdeko gutxienez hamaika udalerriri eragin die erasoak, eta Errusiako hauteskunde legegileen hirugarren eta azken egunean gertatu dira.
Gainera, erasoaren ondorioz, 450 hegaldi atzeratu edo bertan behera utzi behar izan dituzte Errusiako hiriburuko aireportuetan.
Errusiako Defentsa Ministerioak hauteskunde legegileen ospakizuna zapuzten saiatzea leporatu dio Ukrainari. "Errusiako Federazioko herritarren borondatearen adierazpen demokratikoa zapuzteko asmoz, Dumarako hauteskundeetan (Parlamentuko behe ganbera), Kieveko erregimena Errusiako lurraldearen aurkako eraso masibo bat egiten saiatu da irailaren 19an eta 20an, droneak eta Flamingo gurutzaldi-misilak erabiliz", dio Armadako oharrak.
Defentsaren arabera, Flamingo gurutzaldi-misil guztiak suntsitzea lortu dute "Moskuko eskualdean helburu zibiletara hurbiltzen ari zirenean".
Erasoari erantzun gisa, Errusiak "Kieven helburu militarren aurkako erasoak areagotuko" dituela gaineratu du Armadako departamentuak.