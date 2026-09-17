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Trumpek muga-zerga oso handiak jarriko dizkio EBri, Kanada "asmo txarrarekin" egiten badu kide elkartu

"Asmo onez bada, ondo da", gaineratu du. Asmo ona eta txarra zer den ez du argitu.

(Foto de ARCHIVO) July 30, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: US President DONALD TRUMP announces a program to allow veterans to expedite a career in commercial trucking outside the White House in Washington, DC. Known as the Freedom Haulers program, the initiative would allow any US veteran who drove heavy equipment to be automatically eligible for a commercial trucking license. Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP 30/7/2026
Trump, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Donald Trump AEBko presidenteak "muga-zerga oso handiak ezartzeko" eta bien arteko merkataritza-harremana murrizteko mehatxua egin dio Europar Batasunari, baldin eta Bruselak "asmo txarrez" jokatzen badu Kanada lehen kide elkartu bihurtzen. Ez omen du neurririk hartuko, ordea, "asmo onez bada".

"Hori egiten badute, gure kontrako ekintza dela uste badut, muga-zerga oso handiak ezarriko ditut, edo Europarekin merkataritza egiteari utziko diot arlo askotan", adierazi du Donald Trumpek Air Force One hegazkinarekin Ipar Carolinan lur hartu ostean.

"Asmo onez bada, ondo da", gaineratu du. Asmo ona eta txarra zer den ez du argitu.

Horixe izan da Etxe Zuriko presidentearen lehen erreakzio publikoa Von der Leyenek Europar Batasunaren Egoerari buruzko hitzaldian (SOTEU, ingelesezko sigletan), Europako Parlamentuaren osoko bilkuran, Kanada EBren lehen kide elkartu bihurtzeko egin duen proposamenaren aurrean. Mark Carney Kanadako lehen ministroa bertan zegoen, eta hitzaldia emango du gaur, ostegunez, Euroganberan.

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