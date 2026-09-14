Nazio Batuen Erakundeak adimen artifiziala gobernatzeko eskatu die Estatuei eta enpresei: "Giza eskubide guztiak arriskuan daude"
Anthropic, OpenAI eta Google AA autoerregulatzeko segurtasun erakunde bat sortzea aztertzen ari dira, The Washington Post egunkariaren arabera. Donald Trumpek adierazi duenez, berriz, "AAk behar duen kontrol edo segurtasun mekanismo bakarra ni bezalako presidente indartsu eta argia da".
Adimen artifizialaren (AA) garapenaren erritmoarekiko azken egunotan zabaldu diren kezka iturriekin bat eginez, Volker Türk Giza Eskubideetarako Nazio Batuen Goi Komisarioak dei egin die estatuei eta enpresei, gizartearentzat onura asko eskaintzen dituen baina giza eskubideak ere arriskuan jartzen dituen teknologia goberna dezaten.
Türkek premiazko neurri esanguratsuak eskatu ditu AAren aurrekaririk gabeko arriskuei aurre egiteko, gutun ireki batean, eta esan du "gaur egun benetako erronka dela nola parekatu AAren gobernantza eraginkor baten erritmoa eta haren garapen bizkorraren erritmoa", eta azpimarratu du "AAk planteatzen dituen aurrekaririk gabeko arriskuetara egokitutako premiazko neurriak" behar ditugula.
Türken idatzik teknologia horrek dagoeneko erakutsi dituen onurak goraipatzen ditu, ezagutza zientifikoari, informazioa hizkuntza askotan eskuratzeari eta nekazaritza ekoizpenari dagozkienak, batez ere. Baina dagoeneko egiten ari den kalteei ere heltzen die: diskriminazioa, pribatutasunaren eskala handiko higadura, pertsonak eta kolektiboak baztertzen dituzten funtsezko zerbitzuen automatizazioa, eta desinformazio kanpainak.
Giza eskubideak, arriskuan
"Giza eskubide guztiak arriskuan daude", dio irmo, eta estatuei eta adimen artifizialeko enpresei eskatu die lankidetzan aritzeko teknologia horri aplikatzen zaizkion kontrolak ulertzeko eta indartzeko, eta barne gainbegiratze independente bat aplikatzeko, gardentasuna eta azalpenak ematea areagotzeko.
OpenAI eta Anthropic enpresetako exekutiboek garapen erritmoa gelditzeko edo moteltzeko beharrari buruz azken egunetan egindako diskurtsoari dagokionez, Türkek urrats garrantzitsu gisa ulertzen du "autohobekuntza errekurtsiboa" delakoaren erabilera mugatzea, prozesu horren ondorioz AA batek bere kodea autonomiaz birdiseinatzen duelako, adimentsuago bihurtzeko, etengabeko testuinguru azeleratu batean.
Herrialdeen arteko ikuspegi kolaboratiboagoa -AEB eta Txina buru dituen AAren lasterketari erreferentzia eginez-, industriaren koerregulazioa, enpresei erantzukizunez jokatzeko eskatzea eta, hala egin ezean, kontuak eman behar izatea, dira, besteak beste, Türkek egiten dituen proposamenak.
Anthropic, OpenAI eta Google AA autoerregulatzeko segurtasun erakunde bat sortzea aztertzen ari dira, TWPren arabera
The Washington Post egunkariaren arabera, Amodeik bere ohartarazpena publiko egin aurretik, Anthropic, OpenAI eta Google erakunde autorregulatzaile independente berri baten sorrera potentziala eztabaidatzen aritu ziren, oso azkar mugitzen den sektore batean segurtasun neurri estandarrak ezartzeaz arduratuko zena.
Erakunde hori beste industria batzuetakoen antzekoa izango litzateke, Amodeik, Anthropic-eko liderrak, aipatu duen bezala, Finantza Industria Arautzeko Agintaritza (FINRA) adibidetzat jarriz. Estatu Batuetako Kongresuak baimendutako erakunde pribatua eta irabazi asmorik gabea da, eta herrialdeko burtsako baloreen eta artekaritzen enpresak gainbegiratzeaz eta autorregulatzeaz arduratzen da.
Organismo berri bat izango litzateke, Silicon Valleyko konpainiek eurek eratua, orain arte teknologia hori bizkortu duten eta orain geldiarazi nahi duten berberek.
Desazelerazio dei horiek eta industriarako arau berriek Estatu Batuetako Gobernuaren iritziarekin talka egin dute, dena dela. Donald Trump presidentea garapena gelditzearen aurka agertu da: "Txina gainditzen ari gara AAn, munduko herrialderik sofistikatuena gara, eta, benetan, horrela izaten jarraitzea nahi dut".
AEBetako administrazioaz gain, industrian eta lehiakide batzuen artean ere ahots kritikoak daude, sektoreko erraldoien artean adostutako dezelerazioak, lehiakide txikiagoak blokeatzeko "kartel" gisa jokatuko ote duen ohartaraziz. AEBk Txina bezalako potentzia aurkarien aurrean duen abantaila estrategikoa geldiaraziko lukeela ere badiote.
AAk bera AEBetako presidente izatea beste kontrolik ez duela behar esan du Trumpek
Hain zuzen ere, astelehen honetan gai honi buruz hitz egin du berriz ere Donald Trump AEBko presidenteak eta salatu du "AAren eta datu zentroen aurkako konspirazio zital bat" dagoela, "eta horrekin lotuta dagoen bakarra Txina" dela.
"AAk behar duen kontrol edo segurtasun mekanismo bakarra presidente indartsu eta adimentsu bat da (koefiziente intelektual handiarekin!), eta Estatu Batuek badute!", idatzi du Trumpek Truth Social sarean.
Trumpek argudiatu duenez, bere Administrazioak "AAren bueltako pertsonek gauza txarrak edo potentzialki txarrak egitea eragotzi du", eta ziurtatu du dagoeneko "botere penal eta arautzaile handia" dagoela enpresa horien gainean, eta, beraz, ez dela erregulazio handiagorik behar.
"Konspirazioaren teorikoak, sediziozaleak, traidoreak eta iragazleak: kontuz!", ohartarazi du.
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