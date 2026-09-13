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Zentro-ezkerreko oposizioaren edo egungo eskuineko gobernuaren artean erabakiko dute gaur Suediarrek

Zentro-ezkerrekoak faborito dira inkestetan, alde txikiarekin. Azkenean, eskuinak irabaziko balu, ultraeskuina sar daiteke gobernuan.

ENKÖPING (Sweden), 13/09/2026.- People cast their votes for Sweden's general election at a polling station in a school in Enkoping, Sweden, 13 September 2026. Sweden's general election takes place on 13 September 2026, with voters electing members of the Riksdag as well as representatives in regional and municipal elections. (Elecciones, Suecia) EFE/EPA/Fredrik Sandberg SWEDEN OUT SWEDEN OUT
Suediarrak botoa ematen. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

08:00etan (06:00 GMT) ireki dituzte hauteslekuak Suedian, herritarrek hauteskunde orokorretan botoa eman dezaten. Zentro-ezkerreko oposizioa faborito da alde txikiz, inkesten arabera, baina eskuineko gobernuaren blokeak aldea nabarmen murriztu du azken egunotan.

Inkestek 0,5 eta 5,6 puntu artean jarri dute aurretik zentro-ezkerra, duela bi aste aldea 10 puntu ingurukoa zenean, eta horrek espekulazioak areagotu ditu, 2018ko eta 2022ko hauteskundeetan bezala.

Boto eskubidea duten 8 milioi suediarretatik 3,6 milioik aldez aurretik bozkatu dute, 2022an baino % 30 gehiago. Zifra errekorra da Hauteskunde Agintaritzaren arabera.

Segurtasuna eta ordena publikoa, immigrazioa, inflazio-krisiaren aurkako neurriak, osasuna eta hezkuntza izan dira nagusi, eraso pertsonal ugari izan diren kanpainan.

Iragarpenak beteko ez balira, eta gobernu-blokearen garaipena izango balitz, Suediako Demokratak alderdi ultraeskuindarra (SD) gobernuan sartuko lirateke, ziur aski. Orain arte, kanpoko babesa eman diete kontserbadoreen, liberalen eta demokristauen koalizioari baina irabaziz gero, legegintzaldi berrian, balizko kabinete berri batean sartzea agindu diete.

Bart gaueko azken eztabaidan, oposizioko buruak, Magdalena Andersson sozialdemokratak, hori aurpegiratu zion Ulf Kristersson lehen ministroari: "Lehen ministroa banaiz, ez diet inoiz muturreko indarrei gobernuan sarten utziko, eta hori Ulf Kristerssonek agindu ezin duen zerbait da", esan zuen Anderssonek. Oposizioko liderrak berretsi zuen prest dagoela indar guztiekin elkarlanean aritzeko, SDrekin izan ezik.

"Handikeria da hori, gobernua gehiengorik gabe osa daitekeela sinestea, zure proposamenak eta aurrekontuak onartu ezinik; erabateko kaoserako errezeta da zurea", aurpegiratu zion Kristerssonek.

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