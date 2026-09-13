ZINEMALDIA
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Zinemaldiak ordubete eskasean agortu ditu saio batzuetarako sarrerak

Dagoeneko agortu dira, besteak beste, 'Sacamantecas' eta 'La bola negra' filmak ikusteko sarrera guztiak.

'Sacamantecas' pelikularen fotograma. Argazkia: Zinemaldia

EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan, 09:00etan, Zinemaldiaren 74. edizioko lehen hiru egunetarako sarrerak saltzen hasi dira —irailaren 18, 19 eta 20rako sarrerak—, eta ordubete eskasean agortu dira zenbait film ikusteko eskuragarri zeuden sarrera guztiak.

Horien artean dago David Perez Sañudoren Sacamantecas euskal filma, Sail Ofizialean dagoena, lehiaketaz kanpoko emanaldi berezien atalean.

Javier Calvo eta Javier Ambrossi Los Javis bikotearen La bola negra filmak ere agortu ditu orain arte salgai jarritako bi emanaldietarako sarrerak.

Bitartean, beste film batzuek (Olivia Wilde protagonista duen The Invite, esaterako) sarrera bakarra dute eskuragarri lau paseetarako, Así chegou a noite espainiarrak bezala.

Zinemaldiak aurreko edizioetan erabilitako formula errepikatzea eta sarrerak egunez egun modu mailakatuan salgai jartzea erabaki du. Hori dela eta, film horietako batzuek beste emanaldi batzuetarako sarrerak izan ditzakete astelehen eta astearte honetan salgai jartzen dituztenean. Irailaren 16tik aurrera, berriz, Zinemaldiko egun guztietarako salmenta irekiko da.

Gala nagusiak, ia sarrerarik gabe

Zinemaldia osatzen duten hiru gala nagusiei dagokienez —inauguraziokoa, itxierakoa eta Donostia Saria ematekoa—, salmenta aurreko egunetan egin da, arrakasta handiz.

Hala, gaur egun ez dago sarrerarik irailaren 19an Naomi Wattsi Donostia Saria emateko galarako, ezta irailaren 26an egingo den itxiera galarako ere. Hilaren 18ko inaugurazio gala bertatik bertara ikusteko 3 sarrera daude salgai.

Zinemaldia Zinema

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