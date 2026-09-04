Orlando Bloom, Marion Cotillard eta Jeremy Irons Zinemaldian izango dira
Werner Herzog eta Naomi Watts Donostia sariaren hartzekodunez gain, besteak beste, Brad Pitt, Noemie Merlant, Martin McDonagh, Cristian Mungiu, Pawel Pawlikowski eta Ira Sachs, epaimahai ofizialaren burua, iritsiko dira Donostiara.
Jose Luis Rebordinos Donostiako Zinemaldiaren zuzendariak eta Maialen Beloki zuzendariorde eta datorren urtetik aurrerako presidenteak aurtengo edizioaren (74.a) zertzelada batzuk eman dituzte Tabakaleran.
Zinemaren izaera kolektiboaren boterea aldarrikatzeko eta "Benjamin Netanyahuren gobernua egiten ari den giza eskubideen urraketa programatu eta sistematiko eta genozidioa gaitzesteko" baliatu duten agerraldian, Zinemaldiaren 2026ko edizioan Donostian izango diren izarrak iragarri dituzte.
Zinemaldian egongo dira Orlando Bloom, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Ricardo Darín, Virginie Efira, Lali Espósito, Eduard Fernández, Dolores Fonzi, Jeremy Irons, Denis Lavant, Vincent Lindon, Urko Olazabal, Rami Malek, Noémie Merlant, Mercedes Morán, Lena Olin, Itziar Ituño, Nahuel Pérez Biscayart, Brad Pitt, Tom Sturridge eta Marcelo Subiotto aktoreak.
Zinemagileei dagokienez, beren lanak aurkeztuko dituzte Fatih Akin, Beth de Araújo, Koldo Almandoz, Lukas Dhont, Jesse Eisenberg, Nicole Garcia, Mikel Gurrea, Pablo Larraín, Diego Luna, Valentina Maurel, Oskar Alegria, Martin McDonagh, Tsai Ming-Liang, Albert Serra, Cristian Mungiu, Hans Peter Moland, Olivier Nakache eta Eric Toledano, Pawel Pawlikowski, Isabel Coixet, Ira Sachs, Nanni Moretti eta Andrey Zvyagintsevek. Werner Herzog zinemagile alemanak ere izango da, Donostia saria jaso (Orlando Bloomek emango dio) eta Bucking Fastard bere film luzea aurkezteko; Naomi Watts aktoreak, berriz, J.A. Bayonaren eskutik jasoko du bere Donostia saria.
Epaimahaiak
Zinemaldiaren 74. edizioko Sail Ofizialeko epaimahaiburua Ira Sachs zinemagile estatubatuarra izango da, Genki Kawamura zuzendari eta gidoigile japoniarra, Catherine Paillé gidoigile frantsesa, Alice Braga aktore eta ekoizle brasildarra, eta Patricia López Arnaiz euskal antzezlea, Bill Skarsgård aktore suediarra eta Mike Goodridge ekoizle britainiarra.
Marta Etura aktorea izang da Euskal Zinemaren Irizar Sariaren epaimahaiaren burua, eta María Pilar Rodriguez ikertzaile eta irakaslea eta Simon Blondeau L'Atalante zinema aretoetako zuzendariordea izango ditu lagun.
Sarrerak
Zinemaldiaren programazioa irailaren 7an argitaratuko da, eta sarreren salmenta orokorra igandean, hilak 13, hasiko da, 09:00etan . Egun horretan Zinemaldiaren lehen hiru egunetarako sarrerak erosi ahalko dira (ostirala 18, larunbata 19 eta igandea 20); hilaren 14an (astelehena) erosi ahalko dira, bestalde, 21, 22 eta 23rako (astelehena, asteartea eta asteazkena, hurrenez hurren) sarrerak, baita aurreko egunetan erosgai geratutakoak ere; azkenik, hilaren 15ean erosi ahalko dira 24, 25 eta 26rako (osteguna, ostirala eta larunbata, hurrenez hurren) sarrerak, baita gainerako emanaldietarakoak ere.
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