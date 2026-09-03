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Beroa nagusi, igandera bitartean: 30ºC-tik gora gaurtik aurrera Euskal Herrian

Araban, abisu horia egongo da indarrean ostiralean eta larunbatean, muturreko tenperatura oso altuengatik, eta Nafarroan alerta laranja ezarriko dute bihar, beroagatik ere.

FOTODELDÍA - BERANGO (BIZKAIA), 21/06/2026.- Tres jóvenes se refrescan en una piscina en Berango (Bizkaia) este domingo, jornada en la que el Departamento vasco de Seguridad ha elevado la alerta a roja por la ola de calor al esperarse temperaturas muy altas que alcancen los 40 grados. EFE/Miguel Toña

EITB

Azken eguneratzea

Gaurtik hasita eta datozen hiru egunetan uda giroa izango da gurean. 30 ºC-tik gorako tenperaturak izango ditugu Euskal Herrian, eta 38 ºC-ra artekoak datoz Foru Erkidegoko Ebroko Erriberan. Igandean, berriz, fronte bat iritsiko da, eta aldaketa ekarriko du: hodeiak eta giro freskoagoa. 

Iragarpena Euskadin

Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur, osteguna, udako giroarekin dator, batez ere barnealdean. Tenperatura maximoek nabarmen egingo dute gora, eta barnealdean 30 ºC-en langa gaindituko dute termometroek. Kostaldean, berriz, brisaren eraginez, tenperatura ez da horrenbeste igoko. Arratsaldean, iparraldeko haizea barnealderantz zabalduko da. Eguna behe-lainoarekin hasiko dugu zenbait txokotan, baina berehala jaso eta eguzkitsu geratuko da.

Ostiralean bero handiagoa egingo du. Tenperatura maximoek beste koska bat egingo dute gora, eta barnealdean 35 ºC-tik gorakoak izango dira. Kostaldean, eguerdi aldera ipar ukituko haizea sartuko denez, tenperaturaren igoera apalduko du eta beroenak 30 ºC-tik behera geratuko dira. Eguraldia eguzkitsua izango da, goi-hodei batzuekin, eta baliteke hauts-gandua ere izatea. Goizean norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, hego ukituarekin. Arratsaldean, ipar/ipar-ekialdeko haizea kostaldetik barnealderantz zabalduko da.

Larunbatean ere bero egingo du, batez ere barnealdean. Zerua ez da erabat garbi egongo, erdi-mailako eta goi-hodeiak izango baitira. Arratsaldean, gainera, bero-hodei batzuk garatuko dira. Goizean haizea ahula eta norabide aldakorrekoa izango da; arratsaldean, ipar-ekialdetik finkatuko da, eta tarteka harrotu egingo da. Tenperaturan ez dugu aldaketa handirik izango.

Euskalmetek abisu horia ezarriko du bihar eta etzi tenperatura oso altuengatik Araban (Iragaten eta Ebro ondoko eskualdean). 

Iragarpena Nafarroan eta Iparraldean

Nafarroan, Aemetek abisu horia ezarri du Ebroko Erriberan beroagatik, 38º C-rainoko tenperaturak izango baitira.

Météo-Franceren iragarpenaren arabera, Ipar Euskal Herrian zerua garbi eta eguzkitsu egongo da, eta termometroek 30ºC-ko tenperatura maximoa markatuko dute eguerdi partean.

Iparralde Eguraldia Uda Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa

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