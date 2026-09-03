Beroa nagusi, igandera bitartean: 30ºC-tik gora gaurtik aurrera Euskal Herrian
Araban, abisu horia egongo da indarrean ostiralean eta larunbatean, muturreko tenperatura oso altuengatik, eta Nafarroan alerta laranja ezarriko dute bihar, beroagatik ere.
Gaurtik hasita eta datozen hiru egunetan uda giroa izango da gurean. 30 ºC-tik gorako tenperaturak izango ditugu Euskal Herrian, eta 38 ºC-ra artekoak datoz Foru Erkidegoko Ebroko Erriberan. Igandean, berriz, fronte bat iritsiko da, eta aldaketa ekarriko du: hodeiak eta giro freskoagoa.
Iragarpena Euskadin
Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur, osteguna, udako giroarekin dator, batez ere barnealdean. Tenperatura maximoek nabarmen egingo dute gora, eta barnealdean 30 ºC-en langa gaindituko dute termometroek. Kostaldean, berriz, brisaren eraginez, tenperatura ez da horrenbeste igoko. Arratsaldean, iparraldeko haizea barnealderantz zabalduko da. Eguna behe-lainoarekin hasiko dugu zenbait txokotan, baina berehala jaso eta eguzkitsu geratuko da.
Ostiralean bero handiagoa egingo du. Tenperatura maximoek beste koska bat egingo dute gora, eta barnealdean 35 ºC-tik gorakoak izango dira. Kostaldean, eguerdi aldera ipar ukituko haizea sartuko denez, tenperaturaren igoera apalduko du eta beroenak 30 ºC-tik behera geratuko dira. Eguraldia eguzkitsua izango da, goi-hodei batzuekin, eta baliteke hauts-gandua ere izatea. Goizean norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, hego ukituarekin. Arratsaldean, ipar/ipar-ekialdeko haizea kostaldetik barnealderantz zabalduko da.
Larunbatean ere bero egingo du, batez ere barnealdean. Zerua ez da erabat garbi egongo, erdi-mailako eta goi-hodeiak izango baitira. Arratsaldean, gainera, bero-hodei batzuk garatuko dira. Goizean haizea ahula eta norabide aldakorrekoa izango da; arratsaldean, ipar-ekialdetik finkatuko da, eta tarteka harrotu egingo da. Tenperaturan ez dugu aldaketa handirik izango.
Euskalmetek abisu horia ezarriko du bihar eta etzi tenperatura oso altuengatik Araban (Iragaten eta Ebro ondoko eskualdean).
Iragarpena Nafarroan eta Iparraldean
Nafarroan, Aemetek abisu horia ezarri du Ebroko Erriberan beroagatik, 38º C-rainoko tenperaturak izango baitira.
Météo-Franceren iragarpenaren arabera, Ipar Euskal Herrian zerua garbi eta eguzkitsu egongo da, eta termometroek 30ºC-ko tenperatura maximoa markatuko dute eguerdi partean.
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Bero itogarria Euskal Herrira itzuliko da
Asteazken honetan tenperaturek ez dute aldaketa handirik izan, baina ostegunetik nabarmen igoko dira: termometroak 30 ºC-tik gora kokatuko dira Bilbon, Gasteizen eta Iruñean.
Abuztua bigarren hilabeterik beroena izan da 1970etik, eta mendeko lehorrenetakoa Euskadin
Batez besteko tenperatura ohikoa baino 2,4 °C altuagoa izan da, eta muturreko beroak, lehorteak eta prezipitazio handiek markatu dute hilabetea. Gainera, hainbat fenomeno meteorologikok 17 abisu hori aktibatzea eragin dute.
Giro lehorra eta eguzkitsua iraila abiatzeko
Gaur eta bihar leunagoak izango dira tenperaturak, baina asteazken-ostegunetik aurrera beroa nagusituko da atzera. Oro har, astea eguzkitsua izango da, baina kostaldean lehenengo egunotan hodeiak izango dira.
Udako giroa izango da nagusi datozen egunetan, baina euria egin dezake igandean Euskal Herrian
Asteburua tenperatura freskoekin hasiko da, eta termometroak 9 ºC-ra jaitsiko dira Gasteizen larunbatean. Hala ere, maximoak 30 ºC-tik gorakoak izango dira lurraldeko hainbat puntutan. Igandean, berriz, zirimiria egin lezake azken orduetan.
Giro sargoria izango da gaur, hego-haizeak lagunduta
34 ºC-ra go litezke termometroak puntu askotan eta goizean hodei eta ostarteak tartekatuko dira; arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira eta trumoi-zaparradaren bat bota dezake.
Beroak estutzen jarraituko du, baina ezegonkortasun handiarekin
Hurrengo egunetan, tenperatura altuak izango dira nagusi, baina ezegonkortasun handia izango da. Hala, gaur arratsaldean, esaterako, ekaitza bota dezake; Nafarroan, Aemetek abisu horia ezarri du euriteengatik.
Ur-goraldiak iragarri dituzte Nafarroako ubide txikietan eta sakanetan
Euri zaparrada eta ekaitz gogorren ondorioz hainbat probintziatan, tartean Nafarroan, ezarritako abisuak direla eta, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak albiste meteorologikoei adi egoteko gomendatu die herritarrei.
Igandean bero egingo du berriro ere Euskal Herrian
Eguna tenperatura baxuekin hasiko da, Gasteizen, esaterako, 14 ºC izango baitira, baina 34 ºC-ra helduko dira termometroak Iruñean, eta 32 ºC-ra, berriz, Bilbon. Arratsaldean, aldaketa etor daiteke, eta zaparrada trumoitsuak eta txingorra egin dezake zenbait puntutan.
Euri kontuak oraindik, baina arratsaldean eta asteburuan atertzera egingo du
Gaur zaparrada gogorrak bota ditzake isurialde atlantikoan, bereziki Bizkaian, Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian, eta abisu horia ezarriko dute. Larunbatean eta igandean, baliteke zaparrada trumoitsuak izatea.