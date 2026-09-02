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Azpeitiko ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu du Ertzaintzak

Ertzaintzak dispositibo zabala abiatu du martxan atzo arratsaldean Azpeitian 30 urteko taxilari baten hilketaren ustezko egilea aurkitzeko. Beste ibilgailu batetik tirokatu zuen gizona, eta bertan hil zen. 

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Azpeitiko tiroketako ustezko egilearen ibilgailua aurkitu du Ertzaintzak, baina gizona ez zegoen bertan, Segurtasun Saileko iturriek aditzera eman dutenez. Hortaz, 30 urteko taxilariaren hiltzailea bilatzen jarraitzen du Ertzaintzak Azpeitian eta inguruan.

Hilketa 20:15ean gertatu zen, Artzubia etorbidean, zezen-plazatik eta Garmendipeko futbol-zelaitik gertu.

Ikerketaren lehen datuen arabera, ustezko erasotzaileak biribilgune batean jo zuen taxia. Kolpearen ondoren, taxilaria ibilgailutik atera zen, eta orduan erasotzaileak hainbat aldiz tiro egin zion. horietako batek buruan jo zuen biktima, eta lekuan bertan hil zen.

Bertaratutako osasun-zerbitzuek ezin izan zuten ezer egin gizona salbatzeko.

Egileak ibilgailu gris batean ihes egin zuen

Tiro egin ondoren, ustezko egileak Volkswagen gris batean ihes egin zuen, lekukoen arabera. Batzuek bakarrik zihoala adierazi dute.

Ertzaintzak dispositibo zabala du tirokatzailea aurkitzeko eta krimenaren nondik norakoak argitzeko. Oraingoz, ez dute atxilotu.

Biktimaren senitartekoak eta gertukoak gertakarien lekura joan ziren atzo, eta tentsio handiko uneak izan ziren hilketaren berri izan ondoren.

Ikerketak irekita jarraitzen du, eta Ertzaintza, besteak beste, krimenaren zergatia eta biktimaren eta ustezko egilearen artean zer harreman dagoen zehazten saiatzen ari da.

Azpeitiko alkateak "zuhurtzia eta errespetua" eskatu du

Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak "zuhurtzia eta errespetua" eskatu ditu gertakarien aurrean, ikerketak aurrera egin dezan. X sare sozialean, Alkortak gogorarazi du ikerketa bat abian dagoela, eta Azpeitiko Udala lankidetzan aritzeko eta gertatutakoa argitzeko "erabat" prest dagoela nabarmendu du.

Era berean, alkateak "doluminak" eman dizkie hildakoaren senide zein lagunei, eta jakinarazi du Udalak baliabide psikologikoak jarri dituela haien eskura, "behar duten laguntza guztia izan dezaten".

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