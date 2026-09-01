APARKALEKUA IRUÑEAN

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Arrotxapea hegoaldeko 24 orduko eremu laranja martxan jarri da

Neurriak Iruñeko auzo horretako araututako 5.307 aparkalekuetatik 1.760 ingururi eragiten die, eta eremua arintzea eta bizilagunentzako aparkalekuak askatzea du helburu.

Imagen de una zona de estacionamiento regulado REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 31/8/2026

Araututako aparkalekua Arrotxapean. Argazkia: Iruñeko Udala

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iruñeko Arrotxapea auzoko hegoaldeko 24 orduko eremu laranja, Arga ibaiaren, Otsagabiaren eta Enamorados pasealekuaren artean dagoena, astearte goizaldean jarri da martxan.

Hori dela eta, eremu horretan aparkatuta dauden ibilgailu guztiek nahitaezko txartela edo 8. sektoreko (Arrotxapea) egoiliar-txartela izan beharko dute eguneko 24 orduetan, asteburuetan ere bai. 24 orduko OTA hau neurri berritzailea da, orain arte Sanferminetan baino ez baitzen ezartzen.

Horrela, Udalak bultzatutako proiektu pilotua jarri da martxan, eremu hori arintzeko eta auzoko bizilagunentzako aparkalekuak askatzeko. Izan ere, Alde Zaharretik eta Iruñeko erdigunetik hain gertu dagoenez, egoiliarrak ez diren ibilgailuek denbora luzez aparkatu ohi dute bertan.

Ordaindu beharreko zenbatekoa

24 orduko eremu laranja berri horrek ia 20 kaleri eta 1.760 plaza ingururi eragiten die, gutxi gorabehera, auzoan dauden 5.307 plaza arautuetatik.

Lehen hamar minutuetan 0,35 euro ordaindu behar dira, eta 0,05 euro lehen bi orduetan hiru minutuko frakzio bakoitzeko. Hirugarren ordutik aurrera, hamar minutuko frakzio bakoitzak 0,05 euro balio du (0,30 euro orduko).

Tiket batek gehienez 9,5 orduz aparkatzea ahalbidetuko du, 4,45 euroko kostuarekin. Denbora hori igarota, beste tiket bat atera beharko da, aurrekoaren baldintza ekonomiko berberekin.

Iruñea Iruñeko Udala Gizartea

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