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MIGRAZIO KRISIA

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Sanchezek baztertu egin du Ceutako migrazio krisiaren atzean Maroko egotea

SER katean egindako elkarrizketa batean, Espainiako Gobernuko presidenteak ziurtatu du inteligentzia zerbitzuek ez dutela uste Maroko Ceutako krisian inplikatuta daogenik. Halaber, berretsi du Marokorekiko harremanak oso ona izaten jarraitzen duela.

Iragarkia
MADRID, 31/08/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que tanto el Centro del Inteligencia como la Policía Nacional disponían de "informes de situación" en la frontera de Ceuta en días previos, pero no de la "magnitud" ni la "gravedad" de lo aconteció los días 30 y 31 de julio.En una entrevista en la cadena Ser, el presidente ha explicado que en días previos a la entrada masiva de unos 72.000 migrantes en Ceuta, se celebraron diferentes reuniones entre las instituciones ceutíes y administración general encabezadas por la Delegación del Gobierno. EFE/SER/Luis Miguel González **SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
18:00 - 20:00

Pedro Sanchez, SER irratian egindako elkarrizketan

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak astelehen honetan SER katean egindako elkarrizketan adierazi du ez Segurtasun Indarrek, ez CNIk eta ez beste edozein inteligentzia zerbitzuk ez duela "inolako informaziorik" Marokok Ceutako migrazio krisian "modu batean edo bestean" parte hartu duela pentsatzeko. Hala, berretsi du ez dagoela oinarririk esateko herrialdeak uztailaren amaierako migratzaileen iritsiera masiboan zerikusirik izan zuela.

Migrazioaren alorrean aldebiko harremana "oso positiboa" dela gaineratu du, eta Marokoko agintariekin lankidetzan aritzearen garrantzia nabarmendu du. Presidentearen hitzetan, hobe da harreman ona izatea, osterantzean, egoera askoz larriagoa izango litzatekeelako. Adibide gisa, Marokok migratzaileak geldiarazteko asmoz Castillejos inguruan krisia piztu zenean martxan jarritako polizia-operazio zabala ekarri du gogora.

Roblesen eta Marlaskaren iritzien arteko "kontraesanak" ukatu ditu Sanchezek

Era berean, CNIren aldez aurreko abisuei lotuta, Sanchezek ukatu egin du Barne eta Defentsa ministerioen artean kontraesanik egotea, Margarita Robles Defentsako ministroaren—CNIk horren gaineko ohartarazpena bidali egin zuela ziurtatu zuen— eta Fernando Grande-Marlaska Barne ministroaren arteko talkari erreferentzia eginez. Azken horrek adierazi zuen ez zegoela hori gertatu behar zela jakiteko moduko aurretiazko informaziorik.

CNIren eta Polizia Nazionalaren aurretiko txostenak egon zirela onartu du presidenteak, baina zehaztu du egoeraren larritasunaz jabetzeko "informaziorik" ez zela egon: "Inork ez zuen iragarri horrelako olderik izango genuenik".

6.000 plaza, prest

Gobernuko presidenteak aurreratu duenez, Ceutarekin lortutako akordioaren ondoren, sistema egungo 3.300 plazetatik 6.000 plaza aktibo izatera pasako da denbora gutxian. "5.000 migratzaile geratzen dira Ceutan, eta horietatik 1.200 adingabeak dira", jakinarazi du Sanchezek. Zehaztu duenez, 70.000 pertsona inguru sartu ziren, eta horietatik hamarretik bederatzi itzuli dira dagoeneko.

Hori dela eta, Espainiako presidentea adierazi du "denbora gutxian, Ceutan geratu diren migratzaileak hartzeko gaitasun nahikoa" izango dutela.

Aurrerapen teknikoaren aukera

Elkarrizketan zehar Sanchezek argi utzi du legealdia agortzeko asmoa duela. Gogora ekarri du legealdiek 4 urteko iraupena dutela eta Estatuko azken hauteskunde orokorrak 2023ko uztailean izan zirela. Halaber, hauteskundeen egutegia egokitzeko aste edo hilabete batzuetako "aurrerapen teknikoa" egiteko aukera nabarmendu du.

Hala, baieztatu egin du 2027an izango direla hauteskundeak, eta, Alderdi Sozialistak hala nahi badu, datorren urteko hauteskundeetan ere hautagaia izango dela.

Migrazioa Maroko Politika

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