Migrazio-krisia
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Espainiak laguntza eskatu die Frontex eta Europoli Ceutan egoera irregularrean dauden migratzaileen triajerako

Bestalde, Elma Saiz Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroak iragarri du 44,5 milioi eurora handitu dutela arreta humanitariorako laguntza.

CEUTA, 28/08/2026.- La Policía Nacional desaloja de las inmediaciones de la playa del Trampolín a los migrantes para evitar posibles incidentes con los manifestantes que protestan ante la crisis de inmigración, este viernes en Ceuta. EFE/Reduan
Polizia Nazionalak Tranpolin hondartzaren inguruak hustu ditu. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak Frontex Muga eta Kostaldeen Europako Agentziaren eta Europolen laguntza eskatu dio ostiral honetan Europako Batzordeari, Ceutan modu irregularrean jarraitzen duten migratzaileen triaje-lanetarako.

Eskaera Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak bidali dio Beate Gminder batzordeko Migrazio eta Barne Gaietarako zuzendari nagusiari, Barne Ministerioak ohar batean jakinarazi duenez.

Grande-Marlaskak bidalitako gutunak abuztuaren 21ean zuzendari nagusiak Espainiak Europar Batasunean duen enbaxadoreari, Marcos Alonsori, bidali zionari erantzuna ematen dio. Horretan, Europako hainbat agentzien laguntza eskaini zuen Ceutak uztailaren 30ean eta 31n bizi izan zuen migrazio-krisiak sortutako egoeraren aurrean.

Barne Ministerioak Frontexeko 10 agente gehiago eskatu ditu

Frontexen kasuan, Barne Ministerioak Algeciras, Tarifa eta Ceutako portuak estaltzen dituen "Minerva operazioaren iraupena irailaren 2ra arte luzatzea" eskatu du, "hiri autonomoan sortutako egoera konpondu bitartean beharrezkoa den guztia".

Gainera, Ministerioak "Frontexeko hamar agente osagarrik triaje-lanetan" parte hartzea eskatu du, uztailaren 30ean eta 31n iritsitakoen "informazio-bilketa bizkortzeko", pertsona horiek oraindik ez baitira prozedura horren pean jarri.

Prozesu horretan, Ministerioak uste du oso erabilgarria izango litzatekeela "Europar Batasuneko Asilo Agentziaren (EUAA) laguntza elkarrizketak egiteko eta interpreteen eskura jartzeko".

Duque de Ahumada itsasontzia Espainiako uretan 2027an

Era berean, Grande-Marlaskak Gminderri eskatu dio Guardia Zibilaren Duque de Ahumada ontzi ozeanikoa, EBrekin batera finantzatua dagoena, "Espainiako uretan egon dadila 2027an", eta "EUROSUR Fusion Services mantentzea" eskatu dio, zaintzara bideratutako Marokoko mugaren satelite bidezko irudiak emateko.

Gobernuak 44,5 milioira handitu du larrialdietarako laguntza

Bestalde, Elma Saiz Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroak iragarri du 44,5 milioi euroraino handituko dela Ceutako arreta humanitarioa indartzeko.

Gogorarazi duenez, ezohiko erantzun humanitario hori mantendu eta zabaltzeko helburuarekin, Ministerioak sei milioi eurotik gorako hasierako larrialdi-deklarazioa onartu zuen abuztuaren 3an.

Era berean, gaineratu du bere saila lanean ari dela egoera horretatik eratorritako kostuak Europar Batasunaren ezohiko laguntza-mekanismoen bidez finantzatu ahal izateko, bereziki migrazioari eta asiloari lotutako larrialdietarako finantza-laguntzen bidez.

"Puntu hori azpimarratu nahi dut; izan ere, azken asteetan zabaldu dena ez bezala, Espainiako Gobernuak hasiera-hasieratik eskatu zion laguntza hori Europari", azpimarratu du.

Migrazioa Espainiako gobernua Europar Batasuna Politika

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