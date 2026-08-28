España pide apoyo a Frontex y Europol para el triaje de los migrantes en situación irregular en Ceuta

El Gobierno de España ha solicitado este viernes a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de las personas migrantes que permanecen en Ceuta de manera irregular.

La solicitud ha sido remitida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la comisión, Beate Gminder, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

La carta enviada por Grande-Marlaska da respuesta a la que el pasado 21 de agosto la directora general remitió al embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, en la que ofreció la ayuda de distintas agencias europeas ante la situación creada por la crisis migratoria que vivió Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Interior pide 10 agentes adicionales de Frontex

En el caso de Frontex, Interior ha pedido "extender la duración de la operación Minerva", que cubre los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta durante la Operación Paso del Estrecho hasta el próximo 2 de septiembre, "todo lo necesario mientras se resuelve la situación creada en la ciudad autónoma".

Además, el Ministerio ha demandado la participación de "diez agentes adicionales del Cuerpo General de Frontex en las labores de triaje" con el fin de "agilizar la recogida de información" de las personas llegadas los días 30 y 31 de julio que aún no han sido sometidas a este procedimiento.

En este proceso, el Ministerio considera que sería de gran utilidad "la asistencia de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) en la realización de entrevistas y la puesta a disposición de intérpretes".

Buque Duque de Ahumada en aguas españolas durante 2027

Asimismo, Grande-Marlaska ha pedido a Gminder que el buque oceánico Duque de Ahumada de la Guardia Civil, cofinanciado por la UE, "permanezca en aguas españolas durante 2027", y demanda el "mantenimiento del EUROSUR Fusion Services" para proporcionar imágenes satelitales de la frontera con Marruecos orientadas a la vigilancia.

El Gobierno amplía a 44,5 millones la ayuda de emergencia

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado una ampliación de hasta 44,5 millones de euros para reforzar la atención humanitaria en Ceuta.

Ha recordado que, con el objetivo de sostener y ampliar esa respuesta humanitaria extraordinaria, el Ministerio aprobó el 3 de agosto una declaración de emergencia inicial por importe de más de seis millones de euros.

Igualmente, ha añadido que su departamento trabaja para que los costes derivados de esta situación puedan ser financiados mediante los mecanismos extraordinarios de ayuda de la Unión Europea, en particular a través de las ayudas financieras de emergencia vinculadas a migración y asilo.

"Quiero insistir en este punto porque, al contrario de lo que se ha difundido en las últimas semanas, el Gobierno de España solicitó esta ayuda a Europa desde el primer momento", ha subrayado.