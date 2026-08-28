España pide apoyo a Frontex y Europol para el triaje de los migrantes en situación irregular en Ceuta
El Gobierno de España ha solicitado este viernes a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de las personas migrantes que permanecen en Ceuta de manera irregular.
La solicitud ha sido remitida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la comisión, Beate Gminder, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.
La carta enviada por Grande-Marlaska da respuesta a la que el pasado 21 de agosto la directora general remitió al embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, en la que ofreció la ayuda de distintas agencias europeas ante la situación creada por la crisis migratoria que vivió Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.
Interior pide 10 agentes adicionales de Frontex
En el caso de Frontex, Interior ha pedido "extender la duración de la operación Minerva", que cubre los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta durante la Operación Paso del Estrecho hasta el próximo 2 de septiembre, "todo lo necesario mientras se resuelve la situación creada en la ciudad autónoma".
Además, el Ministerio ha demandado la participación de "diez agentes adicionales del Cuerpo General de Frontex en las labores de triaje" con el fin de "agilizar la recogida de información" de las personas llegadas los días 30 y 31 de julio que aún no han sido sometidas a este procedimiento.
En este proceso, el Ministerio considera que sería de gran utilidad "la asistencia de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) en la realización de entrevistas y la puesta a disposición de intérpretes".
Buque Duque de Ahumada en aguas españolas durante 2027
Asimismo, Grande-Marlaska ha pedido a Gminder que el buque oceánico Duque de Ahumada de la Guardia Civil, cofinanciado por la UE, "permanezca en aguas españolas durante 2027", y demanda el "mantenimiento del EUROSUR Fusion Services" para proporcionar imágenes satelitales de la frontera con Marruecos orientadas a la vigilancia.
El Gobierno amplía a 44,5 millones la ayuda de emergencia
Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado una ampliación de hasta 44,5 millones de euros para reforzar la atención humanitaria en Ceuta.
Ha recordado que, con el objetivo de sostener y ampliar esa respuesta humanitaria extraordinaria, el Ministerio aprobó el 3 de agosto una declaración de emergencia inicial por importe de más de seis millones de euros.
Igualmente, ha añadido que su departamento trabaja para que los costes derivados de esta situación puedan ser financiados mediante los mecanismos extraordinarios de ayuda de la Unión Europea, en particular a través de las ayudas financieras de emergencia vinculadas a migración y asilo.
"Quiero insistir en este punto porque, al contrario de lo que se ha difundido en las últimas semanas, el Gobierno de España solicitó esta ayuda a Europa desde el primer momento", ha subrayado.
Te puede interesar
Esteban critica la “nefasta” gestión del Gobierno español en Ceuta
En el acto de inicio del curso político y electoral del PNV en Zarautz, Aitor Esteban ha puesto la vista en las siguientes citas electorales. Además, ha demandado mayores competencias para Euskadi y ha reivindicado que "construir nación es construir bienestar".
Sare y Bilboko Konpartsak se manifiestan para que en 2027 quede superada la cuestión de los presos vascos
Cientos de personas han reclamado este viernes en Bilbao, en el día grande de Aste Nagusia, la vuelta "a casa" de los presos mediante la aplicación de la legislación penitenciaria ordinaria. Sare ha recordado que en defensa de sus reivindicaciones hay una cita "marcada en rojo" en el calendario, la de la manifestación del 9 de enero, la marcha que convoca anualmente en Bilbao y que espera que sea la última como culminación de su trayectoria.
Marlaska llama al cese de la violencia en Ceuta y anuncia 35 millones para alargar espigones fronterizos
El ministro del Interior ha llamado al cese de la violencia en Ceuta y ha anunciado que ha solicitado financiación europea para invertir 35,6 millones en Ceuta destinados al alargamiento de los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú, entre otras medidas estructurales "extraordinarias" que eviten futuras entradas masivas como la ocurrida el 30 de julio.
Melgosa reclama "altura de miras" ante la crisis migratoria y reivindica el papel de Euskadi como frontera norte
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico reclama al Estado y a la Unión Europea que asuman su responsabilidad ante una crisis migratoria que, a su juicio, tiene una dimensión geopolítica. Melgosa defenderá la próxima semana (3 de septiembre) ante la ministra Elma Saiz mayores competencias migratorias para Euskadi, y la necesidad de reconocer su papel como frontera norte, al tiempo que reclama acuerdos y alianzas para evitar nuevas situaciones de saturación.
Bolaños asegura que no hay evidencia de que Marruecos “haya liderado” la “entrada masiva de personas” en Ceuta
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este jueves en el Congreso de los Diputados que el Gobierno español no tenía “información ni previa ni precisa de la magnitud” de la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.
Condenado a un año y 3 meses de prisión por elogiar a ETA en Twitter
El acusado ha admitido en el juicio que usó su cuenta de Twitter para elogiar a ETA y hacer mofa del asesinato de Carrero Blanco, al que denominó 'primer astronauta español'.
Pradales, sobre la crisis humanitaria de Ceuta: "¿Tan difícil es que el presidente del Gobierno y Feijóo levanten el teléfono para pactar unos mínimos?"
Según el lehendakari, ante una crisis como la de Ceuta solo debería haber un camino: responder de forma eficaz y humana. Es decir, "con transparencia, unidad, cooperación y celeridad".
Aprobado el reparto de 25 millones para menores migrantes en Ceuta sin el apoyo de Vox
El crédito extraordinario, que ya había sido anunciado, ha salido adelante por unanimidad ante la ausencia de las autonomías de Vox y con el rechazo de Madrid a debatir el plan para trasladar a 500 menores.
El lehendakari convocará a partidos y agentes socioeconómicos en septiembre para abordar economía, autogobierno y vivienda
El objetivo de esta nueva ronda de contactos, similar a la realizada en 2024, es afrontar la segunda parte de la legislatura “desde el dialogo y la búsqueda de acuerdos” entre diferentes. Por otro lado, el lehendakari ha lamentado la falta de cooperación en la crisis humanitaria y política de Ceuta.