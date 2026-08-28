Marlaska llama al cese de la violencia en Ceuta y anuncia 35 millones para alargar espigones fronterizos
El ministro del Interior ha llamado al cese de la violencia en Ceuta y ha anunciado que ha solicitado financiación europea para invertir 35,6 millones en Ceuta destinados al alargamiento de los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú, entre otras medidas estructurales "extraordinarias" que eviten futuras entradas masivas como la ocurrida el 30 de julio.
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Melgosa reclama "altura de miras" ante la crisis migratoria y reivindica el papel de Euskadi como Frontera Norte
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico reclama al Estado y a la Unión Europea que asuman su responsabilidad ante una crisis migratoria que, a su juicio, tiene una dimensión geopolítica. Melgosa defenderá la próxima semana (3 de septiembre) ante la ministra Elma Saiz mayores competencias migratorias para Euskadi, y la necesidad de reconocer su papel como Frontera Norte, al tiempo que reclama acuerdos y alianzas para evitar nuevas situaciones de saturación.
Bolaños asegura que no hay evidencia de que Marruecos “haya liderado” la “entrada masiva de personas” en Ceuta
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este jueves en el Congreso de los Diputados que el Gobierno español no tenía “información ni previa ni precisa de la magnitud” de la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.
Condenado a un año y 3 meses de prisión por elogiar a ETA en Twitter
El acusado ha admitido en el juicio que usó su cuenta de Twitter para elogiar a ETA y hacer mofa del asesinato de Carrero Blanco, al que denominó 'primer astronauta español'.
Pradales, sobre la crisis humanitaria de Ceuta: "¿Tan difícil es que el presidente del Gobierno y Feijóo levanten el teléfono para pactar unos mínimos?"
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Aprobado el reparto de 25 millones para menores migrantes en Ceuta sin el apoyo de Vox
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El objetivo de esta nueva ronda de contactos, similar a la realizada en 2024, es afrontar la segunda parte de la legislatura “desde el dialogo y la búsqueda de acuerdos” entre diferentes. Por otro lado, el lehendakari ha lamentado la falta de cooperación en la crisis humanitaria y política de Ceuta.
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En la conferencia se votará la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a las niñas y niños que entraron en Ceuta. La ministra Rego critica que los presidentes autonómicos del PP cuyas carteras de Infancia lleva Vox, "eligen a Vox y abandonan a Ceuta y a su presidente (Juan Jesús) Vivas", al oponerse a ese crédito de 25 millones.
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El precio de la vivienda, las listas de espera de Osakidetza, las transferencias y la reforma fiscal, entre otros asuntos, marcarán el escenario político en otoño.