MIGRAZIO-KRISIA
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Ceutan indarkeria eteteko eskatu du Marlaskak, eta 35 milioi euro iragarri ditu mugako kai-muturrak luzatzeko

Iragarkia
MADRID, 25/08/2026.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece este viernes a petición propia en la comisión de Interior del Congreso para informar de la gestión de su departamento en torno a la crisis migratoria de Ceuta. EFE/Chema Moya
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Barne ministroak Ceutan indarkeria bertan behera uzteko deia egin du, eta 35,6 milioi inbertitzeko Europako finantziazioa eskatu duela iragarri du, El Tarajal eta Benzuko mugako kai-muturrak luzatzeko asmoz, besteak beste.

Espainia Migrazioa Maroko Politika

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Nerea Melgosa elkarrizketa Radio Euskadin
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Melgosak "ikuspegi zabala" eskatu du migrazio-krisiaren aurrean, eta Euskadik iparraldeko muga gisa duen papera aldarrikatu du

Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak Estatuari eta Europar Batasunari migrazio-krisi baten aurrean duten erantzukizuna onartzeko eskatu die. Horren ustez, krisi horrek dimentsio geopolitikoa du. Melgosak jakinarazi du datorren astean, irailaren 3an, Elma Saiz ministroarekin bilduko dela, eta Euskadik migrazio-eskumen handiagoak izatea defendatuko duela, baita iparraldeko muga gisa duen eginkizuna aitortzeko beharra ere. Ildo horretatik, saturazio-egoera gehiago ez izateko akordioak eta aliantzak eskatu ditu.

Denis Itxaso Euskadi Irratian
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Denis Itxaso: "Irtenbide bakarra ez da etxebizitzak eraikitzea, egungo parke publikoa handitzea baizik"

Eusko Jaurlaritzak iragarri du etxebizitza-politikak indartzeko aurrekontuari 51 milioi euro gehituko dizkiola. Inbertsioaren zati handi bat Kutxabankekin elkarlanean etxebizitzak erostera bideratuko da, EAEn parke publikoaren eskaintza handitzeko. Era berean, zuzkidura-bizitokien alde egitearen eta lurzoru gehiago eskuratzeko beharra nabarmendu ditu sailburuak.

FOTODELDÍA CEUTA, 09/08/2026.- Decenas de madres, jóvenes y niñas que han decidido establecerse, de manera temporal para sentirse más seguras, en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, un campo de fútbol al aire libre en la barriada de La Reina, en la periferia de Ceuta. Se tumban en el suelo para descansar, sobre mantas que han cedido los vecinos o alfombras que una mezquita les ha dejado. Hay mucha precariedad: no disponen de duchas, solo tienen un baño y la mayor parte del recinto no cuenta con sombra a pesar del fuerte sol en las horas centrales del día. A pesar de las carencias, para Wiam que tiene de 23 años y llegó a la ciudad nadando,, compartir espacio de forma exclusiva con otras mujeres y niños ha sido determinante para superar el impacto emocional de la travesía."Mi padre quería abusar de mí en Marruecos y me amenazó con matarme si volvía. Necesitaba huir de él y cambiar mi vida", relata a EFE sobre la pesadilla de la que logró escapar. EFE/Laura Rincón En las fotos aparecen mujeres que están durmiendo en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, un campo de fútbol al aire libre donde han colocado algunas tiendas de campaña, mantas y alfombras. Hay más de 300 mujeres cada noche ahí. EFE/Laura Rincón
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuaren eta erkidegoen arteko Haurtzaroaren Konferentzia Sektorialak Ceutako adingabeak izango ditu ardatz, eta Voxeko arduradunak ez dira joango

Ceutan sartu ziren adingabeak artatzeko 25 milioi euro transferitu ala ez bozkatuko dute konferentzian. Rego ministroak kritikatu du 25 milioiko kreditu horren aurka eginda Haurtzaroko karterak Voxek daramazkien PPko presidente autonomikoek "Vox aukeratzen dute, eta bazter uzten dituzte Ceuta eta (Juan Jesus) Vivas presidentea".

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