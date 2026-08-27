Eusko Jaurlaritzak gaur ekingo dio urte politikoari, etxebizitza, osasuna eta autogobernua ardatz dituela
Legegintzaldiaren bigarren zatirako Jaurlaritzaren lehentasunak abiarazteko balioko du Miramarreko Gobernu Kontseiluak. Irailean Politika Orokorreko Osoko Bilkura egingo da, eta Pradalesek eta Pedro Sanchezek egiteke duten bilera ere aurreikusten da.
Eusko Jaurlaritzak ostegun goizean ekingo dio berriro bere ohiko jardunari, udako etenaldiaren ostean, urte politiko berriko lehen Gobernu Kontseiluarekin. Bilera, ohi bezala, Donostiako Miramar jauregian egingo dute, eta Imanol Pradales lehendakariak zuzenduko du. Ondoren, datozen hilabeteetarako Exekutiboaren jardun-ildo nagusiak azalduko ditu.
Eusko Jaurlaritzak hainbat erronka politiko eta soziali egin behar dio aurre, legegintzaldiaren erdia aurretik duela. Lehentasunen artean daude etxebizitza, osasuna, gizarte-politikak eta autogobernua indartzea, bereziki Gernikako Estatutua osorik betetzea. Pradalesek ekainean aurreratu zituen ildo horiek, baita gobernu-programa garatzen jarraitzeko eta akordio zabalak bilatzeko helburua ere, egungo gehiengo parlamentarioetatik harago.
Horrez gain, irailean Politika Orokorreko Osoko Bilkura egingo da, eta Pradalesek Pedro Sanchezekin egiteke duen bilera ere aurreikusten da. Bertan, besteak beste, Euskadiri dagozkion transferentziak izango dituzte hizpide.
Egoera ekonomikoak ere leku nabarmena izango du Jaurlaritzaren agendan, ziurgabetasun geopolitikoak baldintzatutako nazioarteko testuinguruan. Horren aurrean, Pradalesek Euskadiren interesak Europan eta nazioarteko beste foro batzuetan defendatzea aldarrikatu nahi du.
Miramarreko Gobernu Kontseiluak, beraz, legegintzaldiaren bigarren zatirako Jaurlaritzaren lehentasunak abiarazteko balioko du. Etxebizitza, zerbitzu publikoak eta autogobernua izango dira datozen hilabeteetako jardunaren ardatz nagusietako batzuk.
Eusko Legebiltzarrak irailaren 17an politika orokorreko osoko bilkura egingo du, eta urte politikoaren hasiera eta bilakaera markatuko duten hainbat gai aztertu beharko dituzte bertan; etxebizitzarekin eta osasunarekin, autogobernuarekin, ekonomiarekin eta fiskalitatearekin lotutakoak, besteak beste.
Etxebizitzari dagokionez, Euskadin eremu tentsionatuak izendatzen jarraituko dute alokairuaren prezioa mugatzeko. Gainera, 2.000 milioi euroko etxebizitza-funts sozial bat onartuko du 10.000 etxebizitza eraikitzeko.
Osasun arloan, itxaron-zerrendak murriztea izango da erronka, Osakidetzak medikuekin akordioa lortu ondoren. Hala ere, osasun alorreko gainerako langileek ere hobekuntzak eskatuko dituztela ohartarazi dute.
Autogobernuari dagokionez, Pedro Sanchezek Estatutua 2025a amaitu baino lehen osatzeko konpromisoa hartu zuen EAJrekin, baina negoziazioak geldirik daude, batez ere Gizarte Segurantza eta Bilboko eta Pasaiako portuen ingurukoak argitzeko.
Ekonomia alorrean, Euskadik % 1,9ko hazkunde ekonomikoari eutsi dio, eta datorren urtean % 1,7 haziko dela aurreikusten da. Hala ere, Arabako eta Gipuzkoako aldundien aurrekontuak onartu gabe daude oraindik.
Bizkaian, bere aldetik, ekainean proposatu zuen erreforma fiskala adostu beharko da. Proposamenen artean daude profesionalak erakartzeko eta aseguru pribatuetan zein gimnasioetan egindako gastuengatik kenkari fiskalak ezartzea.
Hauteskundeak 2027an
Tubos Reunidosen eta Azkoyenen gaineko operazioak eta segurtasuna ere mahai gainean egongo dira datozen hilabeteetan. Halaber, onartu gabe dauden legeak aztertuko dira, hala nola "autobide arautzailea", proiektu estrategikoetako izapide administratiboen epeak gehienez 6 hilabetera murrizten dituena.
Madrilgo egoera politikoak ere baldintzatuko du Euskadiko politika. Espainiako Gobernuak Estatuko Aurrekontu Orokorrak aurkeztuko ditu (irailaren 30a baino lehen, seguruenik), eta EAJrekin eta EH Bildurekin negoziatu beharko du.
Hauteskundeek protagonismo berezia izango dute, mahai gainean baitaude 2027ko hauteskunde orokorrak, eta maiatzeko udal eta foru hauteskundeak.
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