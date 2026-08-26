Protesta artean onartu dute Zizur Nagusian 2.081 etxebizitza eraikitzea aurreikusten duen plana
Bien bitartean, hainbat herritarrek eta herri plataformak elkarretaratzea egin dute Udaletxe parean planak kultur ekintzetarako erabiltzen diren zenbait eraikin galtzea ekarriko duela salatzeko. Geroa Baik, UPNk eta PPk azken asteetan presioak eta irainak jasan dituztela azaldu dute.
Zizur Nagusiko Udalak hasierako onespena eman dio 2.081 etxebizitza eraikitzea aurreikusten duen Udal Hirigintza Planari, herritarren protesta artean. EH Bilduk izan ezik, gainerako alderdi guztiek babestu dute egitasmoa.
Eskola Zaharrak eta Kontzejua dauden eremuan egingo diren 12 etxebizitzek sortu dute ezinegona batez ere. Espazioen Defentsa plataformak eta beste hainbat kultur elkartek salatu dute planak herritarren topagune diren eta kultur ekintza ugari egiten diren espazioen galera ekarriko duela. Hori dela eta, ehunka herritar udaletxe kanpoan bildu ziren atzo, bilkurak iraun bitartean.
Giro eta iritzi kontrajarriek aurrez aurrekoak eragin ditu Zizur Nagusian, eta Alkatetza duen Geroa Baik, UPNk eta PPk azken asteetan presioak eta irainak jasan dituztela salatu dute. Hala, atzoko saioaren ostean, poliziak lagunduta irten behar izan zuten udaletxetik.
Zertan datza hirigintza proiektuak?
Diseinu berriak etxebizitza eskuragarriak ahalbidetzea du helburu, planaren aldekoen esanetan, herriaren hazkundea Ardoi hegoaldera eta Gazolatz eremura bideratuz. Aurreikusitako 2.081 etxebizitzetatik, 1.047 babestuak izango dira (620 babes ofizialekoak eta 427 tasatuak) eta 1.034 libreak, eta babestuen % 30 alokairura bideratuko da. Eredu berriak 118.600 metro koadroko berdeguneak eta herri-hornidurarako 58.000 metro koadro ere aurreikusten ditu.
Esku-hartze aipagarrienetako bat parke handi baten sorkuntza izango da A-12 autobiaren gainean, berrogei metroko bi plataformaren bitartez; horri esker, Ardoi auzoa eta Zizurko urbanizazioa oinezkoentzat lotu ahal izango dira, egungo muga ezabat
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