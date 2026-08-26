Krisia Ceutan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sanchezek irailaren 9ko Kongresuko Osoko Bilkuran agerraldia egitea eskatu du, Ceutako krisia dela eta

Hala galdegin du Espainiako Gobernuak, hain zuzen ere, PPk eskatuta, Kongresuko Diputazio Iraunkorrak asteazken honetan Sanchezi premiazko agerraldia egin ala ez erabakitzeko egitekoa den eztabaidarako ordu gutxiren falta. Ceutako migrazio krisiari buruzko azalpenak ematea eskatzen diete, Sanchezi bezala, beste hamar ministrori ere. Hamar horietatik zortzik dagoenako hitzordua egina dute Behe Ganberan, azalpenak emateko. 

MADRID, 25/08/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este martes la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, en el Complejo de la Moncloa. EFE/ Fernando Calvo **SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Astearteko Segurtasun Kontseilua. Argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako presidenteak irailaren 9ko Kongresuko Osoko Bilkuran agerraldia egitea eskatu du, "uztailaren 30etik Ceutan izandako gertakarien inguruan" egindako kudeaketaren berri emateko, Gobernuko iturriek jakitera eman dutenez.

Hala galdegin du Espainiako Gobernuak, hain zuzen ere, PPk eskatuta, Kongresuko Diputazio Iraunkorrak asteazken honetan Sanchezi premiazko agerraldia egin ala ez erabakitzeko egitekoa den eztabaidarako ordu gutxiren faltan. Ceutako migrazio krisiari buruzko azalpenak ematea eskatzen diete, Sanchezi bezala, beste hamar ministrori ere. Hamar horietatik zortzik dagoenako hitzordua egina dute Behe Ganberan, azalpenak emateko. 

Asteartea, Margarita Robles Defentsa ministroak egin bezala, datozen egunetan beste zazpi ministrok ere hitz egingo dute. Ostegunean Felix Bolaños Presidentziako ministroak eta Monica Garcia Osasun ministroak hitz egingo dute. Ostiralean Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak, Jose Manuel Albares Kanpo ministroak eta Elma Saiz Migrazio ministroen txanda izango da, eta datorren astean Sira Rego Gazteria eta Haurtzaroko ministroarena eta Ana Redondo Berdintasun ministroarena.

Espainiako gobernua Pedro Sanchez Diputatuen Kongresua Migrazioa Maroko Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X