Sanchezek irailaren 9ko Kongresuko Osoko Bilkuran agerraldia egitea eskatu du, Ceutako krisia dela eta
Hala galdegin du Espainiako Gobernuak, hain zuzen ere, PPk eskatuta, Kongresuko Diputazio Iraunkorrak asteazken honetan Sanchezi premiazko agerraldia egin ala ez erabakitzeko egitekoa den eztabaidarako ordu gutxiren falta. Ceutako migrazio krisiari buruzko azalpenak ematea eskatzen diete, Sanchezi bezala, beste hamar ministrori ere. Hamar horietatik zortzik dagoenako hitzordua egina dute Behe Ganberan, azalpenak emateko.
Pedro Sanchez Espainiako presidenteak irailaren 9ko Kongresuko Osoko Bilkuran agerraldia egitea eskatu du, "uztailaren 30etik Ceutan izandako gertakarien inguruan" egindako kudeaketaren berri emateko, Gobernuko iturriek jakitera eman dutenez.
Hala galdegin du Espainiako Gobernuak, hain zuzen ere, PPk eskatuta, Kongresuko Diputazio Iraunkorrak asteazken honetan Sanchezi premiazko agerraldia egin ala ez erabakitzeko egitekoa den eztabaidarako ordu gutxiren faltan. Ceutako migrazio krisiari buruzko azalpenak ematea eskatzen diete, Sanchezi bezala, beste hamar ministrori ere. Hamar horietatik zortzik dagoenako hitzordua egina dute Behe Ganberan, azalpenak emateko.
Asteartea, Margarita Robles Defentsa ministroak egin bezala, datozen egunetan beste zazpi ministrok ere hitz egingo dute. Ostegunean Felix Bolaños Presidentziako ministroak eta Monica Garcia Osasun ministroak hitz egingo dute. Ostiralean Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak, Jose Manuel Albares Kanpo ministroak eta Elma Saiz Migrazio ministroen txanda izango da, eta datorren astean Sira Rego Gazteria eta Haurtzaroko ministroarena eta Ana Redondo Berdintasun ministroarena.
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