Roblesek esan du CNIk bere lana egin zuela Ceutan, eta Marlaskak berretsi du ez zela "txostenik" egon
Defentsa eta Barne ministroek bertsio kontrajarriak eman dituzte uztailaren 30ean migratzaileak hiri autonomora sartu ziren egunaren bezperan gertatutakoari buruz.
Margarita Robles Defentsa ministroa izan da Diputatuen Kongresuan Ceutako krisiari buruzko azalpenak emateko agerraldia egin duen lehen gobernukidea. Agerraldian adierazi duenez, Espainiako Inteligentzia Zentroak (CNI) "dagokion lana" egin zuen, eta Estatuko segurtasun indarrekin eta Gobernuak Ceutan duen ordezkaritzarekin partekatu zuen egindako analisia.
Hala ere, Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak agerraldi horri erantzun dio esanez ez zela CNIren "txostenik egon" uztailaren 30ean migratzaileak hiri autonomoan masiboki sartuko zirela aurreikusten laguntzeko.
Defentsako titularraren ustez, inteligentzia-zerbitzuek "ondo" egin zuten beren lana. Gogorarazi duenez, CNIko agenteen lana sekretu-betebeharrak babesten du, "hori berme bat da haien jardunerako", baina askotan "lauza baten moduan jokatzen du, egiten dituzten jarduerei publizitatea ematea eragozten duelako".
Azaldu duenez, agente horiek "Ceutan garatzen dute beren misioa, inguruko egoera ikuspegi askotatik arakatuz egunero: mugako herrialdeekiko harremanak, hegoaldeko egoera geopolitikoa, mafia antolatuen jarduna, terrorismo yihadistaren gorakada eta hazkundea eta, jakina, migrazio irregularraren garapena, inguruko herrialdeen eta Sahelen egoera kontuan hartuta, bai eta nazioarteko agenteek egindako mehatxu hibridoen bidezko jarduera desegonkortzaileak ere".
Roblesek azpimarratu duenez, egun horietan ere militarrek "zegokien lana egin zuten, eta Estatuko Segurtasun Indarrekin eta Gobernuaren Ordezkaritzako langileekin partekatu eta aztertu zuten".
"Ez zen CNIren txostenik egon"
Hala ere, Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak astearte honetan berretsi duenez, "ez zen txostenik egon" uztailaren 30ean migratzaileen sarrera masiboa gertatuko zela aurreikusten laguntzeko.
Ministro Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan Roblesen hitzen aurrean bere bertsioari eusten dion galdetu diotenean, Marlaskak esan du ez zuela "neurri horietako gertakari baten berri emateko abisurik" ikusi, baina zehaztu du bi baieztapen horiek bateragarriak direla egoeraren jarraipen arrunta eta azkenean gertatu zen sarrera masiboa aurreikusteko abisu espezifiko bat bereizten badira.
Ministroak berretsi duenez, ezaugarri horietako ezer aurreikusi izan balitz, 2021eko maiatzean gertatu zen bezala, informazioa "instantzia gorenetara" zabalduko zen, beharrezkoak ziren "ezohiko" neurriak hartzeko.
Ildo horretan, Marlaskak "sen ona" eta "datu objektiboak" eskatu ditu, informazio-zerbitzuek akatsik izan ez zutela defendatzeko.
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