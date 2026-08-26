Sánchez solicita comparecer en el Pleno del Congreso el 9 de septiembre por la crisis en Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer en el Pleno del Congreso del 9 de septiembre con el objeto de informar sobre la gestión del Ejecutivo "en relación a los hechos acaecidos en Ceuta desde el pasado día 30 de julio", según han informado fuentes gubernamentales.
Así lo ha solicitado el Gobierno español a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente en sesión plenaria para dar explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta. Los 'populares' también reclamarán que se convoque a otros diez ministros, entre ellos los ocho que ya tienen agendada su cita para dar explicaciones en comisión en la Cámara Baja.
Además de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ya comparecío ayer, otros siete ministros harán lo propio en distintas comisiones. El jueves comparecerán el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y la ministra de Sanidad, Mónica García. Ya el viernes, será el turno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Cierran el calendario la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; y la titular de Igualdad, Ana Redondo.
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