Aprobado entre protestas el plan inicial para construir 2081 viviendas en Zizur Mayor

El Ayuntamiento de Zizur Mayor ha aprobado inicialmente su nuevo Plan Urbanístico Municipal (PUM), que contempla la construcción de 2081 viviendas, entre protestas vecinales. El proyecto ha salido adelante con el apoyo de Geroa Bai, UPN, PSN, AS Zizur y PPN, y con el único voto en contra de EH Bildu.

El malestar vecinal se ha generado principalmente por las 12 viviendas proyectadas en la zona donde se encuentran las Eskola Zaharrak y el Kontzejua. La plataforma Espazioen Defentsa y varios colectivos y ciudadanos llevaron a cabo una protesta frente al ayuntamiento durante todo el pleno para denunciar que el plan supondrá la pérdida de estos espacios, que actualmente sirven como lugares de encuentro y albergan numerosas actividades culturales.

Mientras tanto, varios concejales de Geroa Bai, UPN y PP han denunciado haber sufrido presiones e insultos durante las últimas semanas, una situación de crispación que obligó a los ediles que han respaldado el plan a abandonar el ayuntamiento bajo supervisión policial al término de la sesión.

¿En qué consiste el proyecto urbanístico?

El nuevo diseño busca dar respuesta a la demanda de vivienda asequible ordenando el crecimiento hacia el sur de Ardoi y la zona de Gazólaz. De las 2081 viviendas previstas, 1047 serán protegidas (620 VPO y 427 VPT) y 1034 serán libres, destinando un 30% de las VPO al alquiler. El modelo incluye también 118 600 metros cuadrados de zonas verdes y 58 000 para dotaciones públicas.

Una de las actuaciones más destacadas será la creación de un gran parque sobre la autovía A-12 mediante dos plataformas de cuarenta metros, lo que permitirá conectar peatonalmente el barrio de Ardoi con la urbanización de Zizur. Asimismo, se prevé el traslado de la nave de servicios urbanísticos para liberar un espacio que se transformará en una zona polivalente de encuentro vecinal.