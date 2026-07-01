Eusko Jaurlaritzak hamarren bat igo du EAEko BPGaren hazkundearen 2027rako aurreikuspena, eta 2026koa mantendu du
Aurreikuspenen arabera, enpleguak gora egingo du, industria pixkanaka suspertuko da eta soldatek bilakaera positiboa izango dute. Adierazle horien arabera, euskal ekonomiak "hazkunde egonkorraren bideari" eusten dio.
Eusko Jaurlaritzak % 1,9an mantenduko ditu euskal ekonomiaren aurtengo hazkunde-aurreikuspenak, eta hamarren bat igo du 2027rako aurreikuspena, % 1,7ra arte. Gainera, asteazken honetan aurkeztutako datuen arabera, enplegua % 1,1 haziko da 2026an, eta % 0,9, 2027an. Horri esker, 20.000 lanpostu inguru sortuko dira datozen bi urteetan, eta langabezia-tasa % 6,2ra jaitsiko da 2027an.
Aurreikuspen makroekonomikoen aurkezpenean, lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburu Mikel Torresek nabarmendu du euskal ekonomiak "hazkunde egonkorraren bideari" eusten diola, nahiz eta "oraindik ere ziurgabetasuna nagusia den nazioarteko testuinguruan, bereziki eremu geopolitikoan eta energetikoan".
Halaber, Torresek azaldu duenez, Euskadik "erresistentziarako eta egokitzapenerako gaitasun argia erakusten jarraitzen du, hazkunde ekonomikoarekin, enplegua sortzearekin eta familien erosteko ahalmena pixkanaka hobetzearekin batera". Hala, hazkundeak, batez ere, barne-eskariaren sendotasunean oinarritzen jarraituko du, etxeetako kontsumoa "jardueraren motor garrantzitsua izaten jarraituko baitu, erosteko ahalmena pixkanaka berreskuratzeak eta enpleguaren sendotasunak eutsita".
Inbertsioak eta esportazioak
Argitaratutako datuen arabera, inbertsioak hazten jarraituko du Euskadin, baina "erritmo moderatuagoan" eta "finantza-baldintza zorrotzagoek eta Europako funtsei lotutako proiektu batzuk pixkanaka amaitzeak markatutako testuinguru batean", sailburuak aurreratu duenez.
Halaber, "oraindik ere kanpoko sektorean dira zailtasun handienak, esportazio ahulak eta ezegonkortasun globalak baldintzatuta, eta faktore horiek euskal industriari eragin egiten diote", argitu du.
Gainera, Ekonomia, Lan eta Enplegu Sailak industria-sektorearen "pixkanakako susperraldia" aurreikusten du 2027tik aurrera, "Europaren susperraldia sendotzen bada".
Bestalde, zerbitzuen sektoreak "dinamismo handia erakusten jarraituko du eta enplegua sortzeko motor nagusia izaten jarraituko du", esan du sailburuak, bereziki merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu profesionaletan, besteak beste.
20.000 lanpostu
Enpleguaren arloan, Eusko Jaurlaritzaren aurreikuspenek positiboak izaten jarraitzen dute, eta 2026an % 1,1eko eta 2027an % 0,9ko hazkundea aurreikusten dute; horri esker, 20.000 lanpostu inguru sortuko dira datozen bi urteetan.
Era berean, langabezia-tasa maila txikietan mantenduko da, % 6,5 inguruan 2026an, eta % 6,2ra arte jaitsiko da 2027an. Testuinguru horretan, Torresek nabarmendu duen alderdietako bat soldaten bilakaera positiboa izan da, inflazioaren gainetik hazi baitira.
"Lehen hiruhilekoan, langile bakoitzeko soldata-kostu arrunta % 4,6 igo zen, KPIaren gainetik. Horrek langileen erosteko ahalmena hobetzea dakar eta, gure aurreikuspenen arabera, errekuperazio horrek bide horri jarraituko dio", adierazi du.
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