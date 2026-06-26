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Volkswagen Taldeak 100.000 lanpostu murriztuko ditu 2030era arte, Alemaniako hedabideen arabera

Konpainiak adierazi duenez, "gaur egungo negozio-eredua ez dabil marka guztientzat".
Grupo Volkswagen recorta su beneficio un 44,3 % en 2025, hasta 6900 millones de euros
Volkswagenen lantegia. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Volkswagen Taldeak datozen bost urteetan mundu osoan 100.000 lanpostu inguru murriztea aurreikusten du, baita Alemanian gehienez lau lantegi ixtea ere. Hori da, behintzat, Manager Magazin Alemaniako hedabideak argitaratutako filtrazioaren arabera konpainiak duen asmoa.

Enpresak, Europa Pressek galdetuta, adierazi du gai horiek "dagokien batzordeetan eztabaidatuko" direla, eta ez du prozesu horren inguruko xehetasunik aurreratu nahi izan. Hala ere, aitortu du automobilgintzaren sektorea zein taldea bera "eraldaketa sakon batean" murgilduta daudela.

Egungo eredua

"Administrazio Kontseiluak behin baino gehiagotan adierazi du gure egungo negozio-ereduak jada ez duela balio marka guztientzat: autoak Alemanian garatzea, Europan ekoiztea eta munduko gainerako herrialdeetara esportatzea", azaldu du.

"Egoera honetan arrakastatsu izaten jarraitzeko, eboluzionatu egin behar dugu. Talde osoak nabarmen handitu behar du bere lehiakortasuna. Horretarako, ikuspegi zehatzagoa eta kostuen zein inbertsioen gaineko diziplina zorrotzagoa behar dira", gaineratu du Alemaniako enpresak.

Joan den martxoan, konpainiak iragarri zuen 2030erako Alemanian 50.000 lanpostu inguru murriztuko zituela, hamarkadaren amaierarako urtean 6.000 milioi eurotik gorako aurrezpen garbia lortzeko helburuarekin.

Ostiral honetan Alemaniako aldizkariak zabaldutako informazioaren arabera, ordea, murrizketa 100.000 lanpostura iritsiko litzateke mundu osoan. Aldi berean, enpresak bere inbertsioak % 15 murrizteko asmoa du, 130.000 milioi euro pasatxora arte.

Ixteko arriskuan dauden lantegien artean daude Alemaniako Hannover, Zwickau eta Emden hirietako instalazioak. Horiez gain, Neckarsulmen dagoen Audi markaren lantegi bat ere itxiko lukete.

Automobilgintza Volkswagen Ekonomia

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