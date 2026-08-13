HLREk Megapark merkataritza-gunea saldu dio NEPI Rockcastleri, 254 milioi euroren truke
Akordio honek, NEPI Rockcastlek Europako merkataritza-zentroen sektorean duen presentzia indartuko du, eta Bizkaian erreferentziazko aktibo nagusietako bat gehituko dio bere merkataritza-ondareari.
HLRE sozietateak Barakaldoko Megapark merkataritza-gunea saldu dio NEPI Rockcastle higiezinen enpresari, ia 254 milioi euroren truke. Europako erdialdeko eta ekialdeko merkataritza-zentroetan espezializatutako konpainiak gurean egiten duen lehen erosketa da.
Helios REren eta Lar Españaren bat-egitearen ondorioz sortutako bazkide horrek ostegun honetan jakitera eman du akordioa, eta transakzioa datozen hilabeteetan gauzatzea aurreikusten da.
Megapark Euskal Herriko merkataritza-parke handienetako bat da. Alokatzeko moduko azalera gordina du: 80 971 metro koadro, 90 errentari eta 2026ko abuzturako % 98,5eko okupazio fisikoko tasa.
NEPI Rockcastlek 8.200 milioi euro inguruko inbertsio-zorroa du, Bulgaria, Kroazia, Txekiar Errepublika, Hungaria, Lituania, Polonia, Errumania eta Eslovakian banatuta.
Era berean, higiezinen konpainiaren kapitalizazioa 5.800 milioi euroren ingurukoa da, eta 60 jabetza ditu, Megapark kontuan hartu gabe. Operazioa, hala ere, mota horretako transakzioetan ohikoak diren zenbait baldintza etengarri betetzearen mende dago.
“Megaparken salmenta aktiboen biraketa selektiboaren estrategiaren barruan kokatzen da, eta gure kudeaketa aktiboaren emaitza onak zein HLRE Socimiren merkataritza-parke eta -zentroen erakargarritasuna agerian uzten ditu”, adierazi du Vanessa Gelado presidenteak.
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