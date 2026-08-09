Euskadiko ikuskizunetako teknikariek grebari eutsi diote, lehen hitzarmen kolektiboaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatuta
Lanuzteek abuztuaren 14an eta 26an jarraituko dute, Donostiako eta Bilboko jaiekin bat eginez.
Euskadiko ekitaldi eta ikuskizunetako langile teknikoek greba-deialdiari eutsiko diote abuztuaren 14an eta 26an, Donostiako eta Bilboko jaietan, hurrenez hurren. Lehen hitzarmen kolektiboaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute.
Lehen grebak Andre Maria Zuriaren jaietako egitaraua baldintzatu zuen
Lehen greba eguna abuztuaren 5ean egin zuten, Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietan, eta eragina izan zuen festetako egitarauan. Lanuztearen ondorioz, bertan behera geratu zen Pepon Nieto protagonista duen La pasión infinita antzezlanaren emanaldia, Felix Petite antzokian. Horrez gain, txosnek musika-emanaldiak bertan behera uztea erabaki zuten, eta La Txama taldeak ere ez zuen Aihotz plazan aurreikusita zuen emanaldia egin, langile horiei elkartasuna adierazteko.
Baldintza duinak eskatu dituzte
Teknikariek EUKI patronalari negoziazio-mahaira itzuli eta baldintza duinak bermatuko dituen hitzarmena adosteko eskatu diote. Sektorean 300 langile inguru aritzen dira, eta behin-behinekotasuna, legez ezarritako atsedenaldiak errespetatzen ez dituzten lanaldi luzeak, jaiegunetako eta gaueko lanaren ordainik eza eta lana eta bizitza pertsonala uztartzeko zailtasunak salatu dituzte.
Ikuskizun eta ekitaldien sektorerako lehen hitzarmen kolektiboaren negoziazioa 2024an hasi zen, baina sindikatuek salatu dutenez, blokeatuta dago. ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA eta CNT sindikatuek bat egin dute greba-deialdiarekin.
Hurrengo lanuztea abuztuaren 14an egingo dute Gipuzkoan, Donostiako Aste Nagusiarekin bat eginez, eta abuztuaren 26an Bizkaian, Bilboko Aste Nagusian. Grebak egun horietan Euskadi osoan programatutako beste hainbat ekitalditan ere izan dezake eragina.
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