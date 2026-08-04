LANGABEZIA DATUAK

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Langabeziak gora egin du uztailean Euskadin eta Nafarroan: 1.378 eta 534 langabe gehiago dago, hurrenez hurren

Euskadin uztailean 105.590 enplegu-eskatzaile egon dira, ekainean baino 1.378 gehiago. Nafarroan, berriz, 534 langabe gehiago izan dira, 28.843. Eusko Jaurlaritzaren arabera, datu hori hainbat langile lan-merkatuan sartzearekin lotuta dago.

SAN SEBASTIÁN, 28/07/2026.- Una mujer atiende una panadería en San Sebastián este martes, en el que se han publicado la Encuesta de Población Activa. El mercado laboral creó en el segundo trimestre de 2026 en el País Vasco 7.800 empleos hasta un total de 1.007.600, mientras la cifra de desempleados se redujo en 12.400 y la tasa de paro bajó 1,12 puntos respecto a los últimos tres meses del año anterior hasta el 7,11 %. EFE/Javier Etxezarreta
Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Langabeziak gora egin zuen uztailean EAEn zein Nafarroan. Euskal Autonomia Erkidegoan, Lanbiden izena emandakoen kopurua % 1,32 hazi zen aurreko hilaren aldean, eta Foru Erkidegoan, berriz, % 1,89.

Euskal Autonomia Erkidegoan, gainera, langabeziak pixka bat gora egin duela erakusten du urte arteko alderaketak. 2026ko uztailean 599 langabe gehiago zeuden iazko uztailean baino, hau da, % 0,57 gehiago.

Langabeziak gora egin du Euskadiko hiru lurraldeetan

Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeetan igo zen langabezia uztailean. Bizkaian egin dugehien balio absolutuetan, 832 langabe gehiago izan baitziren (% 1,41eko hazkundea), eta zifra 59.786raino igo da.

Araban, 280 langabe gehiago egon da (% 1,61), eta 17.684 enplegu-eskatzailera iritsi da. Gipuzkoan, igoera 266 pertsonakoa izan da, ekainean baino % 0,95 gehiago, eta Lanbiden 28.120 pertsona daude izena emanda.

Nafarroak 534 langabe gehiago ditu uztailean

Nafarroak 28.843 langaberekin amaitu zuen uztaila, hilabete horretan 534 enplegu-eskatzaile berri izan ondoren, Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioaren datuen arabera. 2025eko uztailarekin alderatuta, 303 langabe gehiago daude, % 1,06 gehiago.

Sexuen arabera, Nafarroako langabe guztietatik 17.735 emakumeak dira, eta 11.108, gizonak. Gainera, 2.728k 25 urte baino gutxiago dituzte, eta 26.115 nagusiagoak dira.

Sektoreka, Zerbitzuetan kontzentratzen da langabeziaren zatirik handiena Nafarroan, 19.258 pertsona baitaude lanik gabe esparru horretan. Ondoren datoz aurretik enplegurik ez zutenak (3.860), eta Industria (3.553), Eraikuntza (1.089) eta Nekazaritza (1.083).

Kontratazioari dagokionez, Nafarroan 30.740 kontratu egin ziren uztailean, ekainean baino 1.694 gutxiago, hau da, % 5,22ko beherakada izan da. Aldiz, 2025eko uztailarekin alderatuta, 1.884 kontratu gehiago sinatu ziren, iaz baino % 6,53 gehiago.

Foru Erkidegoan egindako kontratu guztietatik, 7.729 atzerritar jatorrikoak izan ziren.

Espainiako datuak

Espainian, oro har, 19.517 langabe gehiago erregistratu dira uztailean, aurreko hilabetearen aldean (% 0,85), eta 2.311.499 pertsona daude langabezian.

Urte arteko bilakaerak, ordea, langabeziaren beherakada erakusten du. 2025eko uztailarekin alderatuta, 93.107 langabe gutxiago daude, hau da, % 3,87ko beherakada izan da.

Eusko Jaurlaritzaren erreakzioa

Arantza Martínez Tobalina Eusko Jaurlaritzako Enplegu zuzendariak Bilbon emandako prentsaurrekoan azaldu duenez, langabeziaren hileroko hazkundea "aurreko bi urteetan baino apalagoa" izan da, batez ere ikasturte amaieran laneratze kopuruak gora egiten duelako", eta "ez jarduera ekonomikoaren narriadurarekin edo enpleguaren galeragatik".

Ildo horretan, Euskadiko biztanleria aktiboak hazten jarraitzen duela adierazi du. Zehazki, Eustaten azken datuen arabera, 2026ko bigarren hiruhilekoan biztanleria aktiboa 10.000 pertsonatik gora hazi da aurreko urteko aldi beraren aldean, eta jarduera-tasa, aldiz, egonkor mantendu da.

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