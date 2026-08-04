Langabeziak gora egin du uztailean Euskadin eta Nafarroan: 1.378 eta 534 langabe gehiago dago, hurrenez hurren
Euskadin uztailean 105.590 enplegu-eskatzaile egon dira, ekainean baino 1.378 gehiago. Nafarroan, berriz, 534 langabe gehiago izan dira, 28.843. Eusko Jaurlaritzaren arabera, datu hori hainbat langile lan-merkatuan sartzearekin lotuta dago.
Langabeziak gora egin zuen uztailean EAEn zein Nafarroan. Euskal Autonomia Erkidegoan, Lanbiden izena emandakoen kopurua % 1,32 hazi zen aurreko hilaren aldean, eta Foru Erkidegoan, berriz, % 1,89.
Euskal Autonomia Erkidegoan, gainera, langabeziak pixka bat gora egin duela erakusten du urte arteko alderaketak. 2026ko uztailean 599 langabe gehiago zeuden iazko uztailean baino, hau da, % 0,57 gehiago.
Langabeziak gora egin du Euskadiko hiru lurraldeetan
Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeetan igo zen langabezia uztailean. Bizkaian egin dugehien balio absolutuetan, 832 langabe gehiago izan baitziren (% 1,41eko hazkundea), eta zifra 59.786raino igo da.
Araban, 280 langabe gehiago egon da (% 1,61), eta 17.684 enplegu-eskatzailera iritsi da. Gipuzkoan, igoera 266 pertsonakoa izan da, ekainean baino % 0,95 gehiago, eta Lanbiden 28.120 pertsona daude izena emanda.
Nafarroak 534 langabe gehiago ditu uztailean
Nafarroak 28.843 langaberekin amaitu zuen uztaila, hilabete horretan 534 enplegu-eskatzaile berri izan ondoren, Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioaren datuen arabera. 2025eko uztailarekin alderatuta, 303 langabe gehiago daude, % 1,06 gehiago.
Sexuen arabera, Nafarroako langabe guztietatik 17.735 emakumeak dira, eta 11.108, gizonak. Gainera, 2.728k 25 urte baino gutxiago dituzte, eta 26.115 nagusiagoak dira.
Sektoreka, Zerbitzuetan kontzentratzen da langabeziaren zatirik handiena Nafarroan, 19.258 pertsona baitaude lanik gabe esparru horretan. Ondoren datoz aurretik enplegurik ez zutenak (3.860), eta Industria (3.553), Eraikuntza (1.089) eta Nekazaritza (1.083).
Kontratazioari dagokionez, Nafarroan 30.740 kontratu egin ziren uztailean, ekainean baino 1.694 gutxiago, hau da, % 5,22ko beherakada izan da. Aldiz, 2025eko uztailarekin alderatuta, 1.884 kontratu gehiago sinatu ziren, iaz baino % 6,53 gehiago.
Foru Erkidegoan egindako kontratu guztietatik, 7.729 atzerritar jatorrikoak izan ziren.
Espainiako datuak
Espainian, oro har, 19.517 langabe gehiago erregistratu dira uztailean, aurreko hilabetearen aldean (% 0,85), eta 2.311.499 pertsona daude langabezian.
Urte arteko bilakaerak, ordea, langabeziaren beherakada erakusten du. 2025eko uztailarekin alderatuta, 93.107 langabe gutxiago daude, hau da, % 3,87ko beherakada izan da.
Eusko Jaurlaritzaren erreakzioa
Arantza Martínez Tobalina Eusko Jaurlaritzako Enplegu zuzendariak Bilbon emandako prentsaurrekoan azaldu duenez, langabeziaren hileroko hazkundea "aurreko bi urteetan baino apalagoa" izan da, batez ere ikasturte amaieran laneratze kopuruak gora egiten duelako", eta "ez jarduera ekonomikoaren narriadurarekin edo enpleguaren galeragatik".
Ildo horretan, Euskadiko biztanleria aktiboak hazten jarraitzen duela adierazi du. Zehazki, Eustaten azken datuen arabera, 2026ko bigarren hiruhilekoan biztanleria aktiboa 10.000 pertsonatik gora hazi da aurreko urteko aldi beraren aldean, eta jarduera-tasa, aldiz, egonkor mantendu da.
Zure interesekoa izan daiteke
Ikuskizunetako teknikarien grebaren deitzaileak pozik agertu dira, lanuzteak izan duen jarraipenarekin
Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA eta CNT Euskal Autonomia Erkidegoko ikuskizunen lehen hitzarmena negoziatzen ari dira, eta patronalari eskatu diote elkarrizketei berriro ekiteko, urtebete baitaramate blokeatuta. Behineko kontratuak, lanaldi oso luzeak, legez ezarritako atsedenaldiak ez errespetatzea, jaiegunetan zein gaueko ordutegian lan egiteagatiko plusik ez jasotzea edota lana eta bizitza pertsonala uztartzeko zailtasunak izatea salatzen dute.
Bizkaiko Golkoa eta Frantzia lotuko dituen goi tentsioko linearako kablea jartzen hasi dira, Lemoiz parean
Bizkaiko Golkoaren eta Frantziaren arteko interkonexio elektrikoa gertuago dago. Goi tentsioko linea honek Gatika eta Bordeletik gertu dagoen Cubnezais batuko ditu eta 276 kilometroko tartea egingo du ur azpian. Ekosistemari kalterik egingo ez zaiola ziurtatzeko, Aztik gainbegiratuko ditu lanak.
Ikuskizunetako teknikariek "enpatia" eskatu diete artistei hiriburuetako jaietan deitutako greban
EAEko lehen lan-hitzarmena negoziatzen ari diren sindikatuek lanuzteak deitu dituzte abuztuaren 5, 14 eta 26rako, lan-hobekuntzak eskatzeko eta patronalari negoziazioei berriro ekiteko eskatzeko.
Euriborrak % 2,855ean itxi du uztaila, mailarik altuena 2024ko irailetik
Ekainarekin alderatuta, tasa oinarrizko 6 puntu igo da.
Euroguneko inflazioa % 2,9an kokatu da uztailean, hamarren bat igota
Eurostatek argitaratu berri duen urte arteko tasa % 3,8koa da Espainian, ekainekoa baino bi hamarren handiagoa, eta % 2,4koa Frantzian, joan den hilean baino lau hamarren handiagoa. Energiaren esparruan igo da gehien inflazioa.
Gipuzkoako Moeve gasolindegietako langileek greba ziklo bati ekin diote, lan-baldintzak hobetzeko asmoz
Lehenengo lanuztea ostegunean hasi zen, 22:00etan, eta igandean amaituko da. Mobilizazioen artean, gaur elkarretaratzea egin dute AP-8 autobidearen Oiartzungo gasolindegian.
Gasolina eta gasolioa 6 zentimo baino gehiago garestitu dira litroko, Hidrokarburoen Zerga Bereziaren igoeraren ondorioz
Batez beste, gasolina depositua betetzeak duela urtebete baino 8,5 euro gehiago balio du, eta gasolio deposituak ia 16 euro gehiago, abuztuko irteera-operazio betean.
38 urteko langile bat oso larri zauritu da Alesbeseko kontserba-enpresa batean izandako istripuan
Foru Gobernuak zabaldutako oharraren arabera, langileari ur irakina erori zaio gainera, eta erredurak ditu gorputzaren % 80an.
Bazka erosketa bateratua aztertuko du Euskadik, lehorteak eragindako larre-eskasia dela eta
ENBA sindikatuko eta UAGA Arabako nekazarien elkarteko ordezkariak Eusko Jaurlaritzarekin bildu dira Lakuan, beroak eta euri faltak lehen sektorean eragindako kalteak aztertzeko.