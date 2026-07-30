Tubos Reunidosek 88,19 milioi euroko galera ekonomikoa izan du 2026ko lehen seihilekoan
Konpainiak nazioarteko arantzelek eragindako beherakadari eta enplegu-erregulazioko espedientearen negoziazioan zehar lantegietan izandako mobilizazioei egotzi die emaitza negatibo hori.
Tubos Reunidosek, gaur egun hartzekodunen konkurtsoan dagoenak, 88,19 milioi euroko galerak izan ditu 2026ko lehen seihilekoan. Kopuru horrek ia hirukoiztu egin ditu iazko epe berean galdutako 28,9 milioiak.
Siderurgia-enpresak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari bidalitako datuen arabera, urtearen lehen erdiko kontuek 39 milioi euroko ezohiko kostua izan dute aktiboen narriaduragatik, haien jarduera eta egungo konkurtso-egoera berrikusi ondoren.
Enpresaren negozio-bolumenak % 51,7 egin du behera, iazko 205 milioietatik 2026ko lehen sei hilabeteetako 99,3 milioi euroetara igarota. Iturrien arabera, jaitsiera handi horren arrazoia da jarduerak izan duen hiru hilabeteko geldialdia, Amurrioko lantegian aldizkako lanuzteak, grebak eta enplegu-erregulazioko espedientea (EEE) negoziatzen ziren bitartean.
Finantzaketa-zailtasunak izan arren, ekainaren 30erako (hartzekodunen konkurtsoa deklaratu eta bi hilabetera), enpresa-taldeak nabarmendu du 21 milioi euroko kutxa bat duela eskuragarri. Gainera, zuzendaritzak adierazi du erabat ordainduta dituela legezko prozesu hori hasi ondoren hartutako betebehar guztiak.
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