BBVAk 6.051 milioi irabazi ditu ekainera arte, iaz baino % 11 gehiago, diru-sarrera errepikariek eta kredituen igoerak bultzatuta
Erakundeak akzioak berrerosteko ezohiko programa berri bat iragarri du, 2.000 milioi eurokoa. Lehenengo tartea, 1.000 milioikoa, abuztuaren 5ean hasiko da.
BBVAk 6.051 milioi euroko irabaziak izan ditu 2026ko lehen seihilekoan, aurreko urteko aldi berean baino % 11,1 gehiago. Espainiako Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) ostegun honetan jakinarazi dionez, irabaziaren hazkundea diru-sarrera errepikarien bilakaera onak eta kreditu-jardueraren gorakadak bultzatu dute; izan ere, enpresei emandako kreditua % 13 handitu da, eta partikularrei emandakoa, % 7.
Interesen marjina 15.164 milioira iritsi da lehen seihilekoan, 2025eko ekainean baino % 20,3 gehiago (% 18,8 gehiago, kanbio-tasa konstanteetan); taldearen diru-sarrerak —marjina gordinaren bidez neurtuta—, 21.159 milioira igo dira, % 17,3 gehiago (% 16,9 gehiago tasa konstanteetan).
Bestalde, BBVAk iragarri du akzioak berrerosteko ezohiko programa berri bat jarriko duela martxan, 2.000 milioi eurokoa. Lehenengo tartea, 1.000 milioikoa, abuztuaren 5ean hasiko da.
Komisio garbiak
BBVAren arabera, lehen seihilekoko mozkinen hazkundea interes-marjinaren bilakaerak bultzatu du, eta horren hazkundeak konpentsatu egin ditu ustiapen-gastuen igoera —% 17,9 igo dira— eta aktibo finantzarioen narriaduragatiko zuzkidurak —% 26,6 handitu dira 2025eko ekainarekin alderatuta—, kredituaren hazkundearen testuinguruan.
Komisio garbiak, interes-marjinarekin batera banku-negozioaren diru-sarrera errepikariak osatzen dituztenak, % 14 dira urte arteko tasan, eta bezeroei emandako maileguak eta aurrerakinak, % 10,6.
Bestalde, taldeko bezeroen baliabideek % 19,3 egin dute gora (% 6,9 aurten) urtebetean, eta bezeroen gordailuak % 19 hazi dira (% 6,1 aurten). Balantzetik kanpokoak (inbertsio-funtsak, pentsio-planak, kudeatutako zorroak eta bestelakoak), berriz, % 8,7 hazi dira abenduarekin alderatuta.
Irabaziak, herrialdeka
- Mexiko: 2.979 milioi euro (+% 8,2).
- Espainia: 2.172 milioi euro (+% 2,3).
- Hego Amerika: 556 milioi euro (+% 33,6).
- Turkia: 532 milioi euro (+% 29,1).
- Gainerako negozioak (Estatu Batuak, Europa eta Asia): 508 milioi euro (+% 60).
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