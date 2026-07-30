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Albiste izango dira: Klima Aldaketa eta Nekazaritzaren Mahaia, afari solidarioak Donostian eta Ekialde Hurbileko gerra

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Embalse de Rialb, en Lleida Rialb urtegia Lleidan

Lehortea. Artxiboko argazkia: EITB

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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 30ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Klima Aldaketa eta Nekazaritzaren Mahaia: Lehorteen garapena eta eragina aztertzeko, Klima Aldaketa eta Nekazaritzaren Mahaiaren bilera egingo dute gaur goizean. Enba sindikatuak ez ezik, Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundiek parte hartuko dute. 

- Afari solidarioak Donostian: Donostiako Udalak afari solidarioak debekatu berritan, Jon Insausti Donostiako alkateak bilera egingo du Kaleko Afari Solidarioak (KAS) kolektiboarekin udaletxean. 

- Ekialde Hurbileko gerra: Estatu Batuek Iranen aurkako eraso oldea abiatu du, Iranek AEBk Jordanian duen base militarrari eraso egin eta biharamunean. 

Klima Aldaketa Nekazaritza Donostia Ekialde Hurbila Ekonomia

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