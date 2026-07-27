Nafarroa

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39 urteko gizon bat larri zauritu da Iruñean lan-istripu batean

Presiozko mahuka batek buruan jo du baratze batean lanean ari zela.

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Agencias | EITB

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39 urteko gizonezko bat larri zauritu da astelehen arratsaldean Iruñean, lan-istripu batean, Nafarroako Gobernuak jakitera eman duenez. Ezbeharra baratze batean gertatu da, presiozko mahuka batek buruan jo duenean gizona.

SOS Nafarroak 17:22an jaso du istripuaren berri, eta bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia bat eta Iruñeko Udaltzaingoaren patruilak bertaratu dira.

Bertan artatu ondoren, gizona Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute anbulantzian, eta bertan dago, traumatismo kraneoentzefalikoa eta zauri larriak baititu.

Lan istripuak Nafarroa Iruñea Ekonomia

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