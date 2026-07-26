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EAEko arrantzaleek antxoa-kuota ia osoa agortu dute eta hegaluzearen kosteraren buru dira

Esleitutako antxoa-kuotaren %98,4 harrapatu du dagoeneko, eta Estatuan arrantzatutako hegaluzearen hamar kilotik sei euskal ontziek lehorreratu dituzte.

Denboraldiko lehen antxoa euskal portuetara iristen hasi da
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EITB

Azken eguneratzea

Euskal arrantza-flotak 8,49 milioi kilo antxoa harrapatu ditu dagoeneko, aurtengo kanpainarako esleitutako kuotaren % 98,4. Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren arabera, datu horiek iaz abian jarritako eta aurten ere mantendu den kofradien arteko kuota-banaketaren sistema berria sendotu dute.

Estatu osoan, berriz, erabilgarri dagoen antxoa-kuotaren % 81,2 arrantzatu dute dagoeneko.

Antxoaren prezioak egonkor jarraitzen du

Euskal ontziek harrapatutako antxoatik, 3,67 milioi kilo Euskadiko lonjetan lehorreratu dituzte, eta beste 4,75 milioi kilo Kantabriako eta Asturiasko portuetan, espeziearen migrazio naturalari jarraituz.

Batez besteko prezioa 1,94 euro kiloko izan da, 2025ekoaren parekoa eta aurreko kanpainetako batez bestekoa baino handiagoa.

Euskadi buru da hegaluzearen kanpainan ere

Maiatzaren amaieran hasi zen iparraldeko hegaluzearen kanpaina ere erritmo onean doa. Euskal arrantza-flotak 5,6 milioi kilo harrapatu ditu dagoeneko; hau da, Estatuan orain arte arrantzatutako hegaluzearen % 61,2.

Batez besteko prezioa 3,90 euro kiloko da, eta Eusko Jaurlaritzak abuztuaren amaieran egingo du kanpainaren bilakaeraren balantze berria.

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