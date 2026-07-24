Euskadiko langabezia tasa % 6,9ra igo da bigarren hiruhilekoan, eta 74.500 langabe daude
Landunak 3.000 gutxiago dira, eta langabeak, berriz, 13.200 gehiago, aurreko urteko hiruhileko bereko datuekin alderatuta.
Euskadiko langabezia tasa % 6,9ra igo da 2026ko bigarren hiruhilekoan, eta urteko lehen hiruhilekoan baino 0,2 puntu handiagoa da. Hala, 74.500 langabe daude, aurreko hiruhilekoan baino 1.200 gehiago. Bestalde, landunak 1.011.100 dira, aurreko hiruhilekoan baino 2.500 gutxiago, Eustatek emandako datuen arabera.
Datuak are nabarmenagoak dira 2025eko aldi bereko datuekin alderatuz gero. Izan ere, landunak 3.000 gutxiago dira, eta langabeak, berriz, 13.200 gehiago. Horren ondorioz, langabezia tasa 1,2 puntu hazi da urtebetean.
Era berean, 16 eta 64 urte bitarteko herritarren artean, jarduera tasa 0,2 puntu igo da, eta % 76,8an kokatu da.
Datuak lurraldeka
Lurralde historikoei dagokienez, eta aurreko hiruhilekoko datuekin alderatuta, Bizkaian 3.200 landun gutxiago eta Gipuzkoan 1.000 gutxiago zenbatu dituzte; Araban, aldiz, 1.800 pertsona gehiago daude lanean.
Hiriburuko datuei erreparatuta, Donostian 1.100 pertsona gutxiago daude lanean; Bilbon, 300 gehiago, eta Gasteizen, berriz, 1.900 gehiago.
Landunak nazionalitatearen arabera bereiziz gero, enplegu tasarik handiena Espainiako nazionalitatea duten langileek izaten dute, eta ez da aldatu, % 73,3koa baita. Atzerriko nazionalitatea dutenen artean, berriz, 0,3 puntu igo da, eta % 59,7koa da.
Kide guztiak langabezian dituzten familiak
Euskadin 933.200 etxe inguru daude, eta, Eustaten arabera, 2026ko bigarren hiruhilekoan etxe horietako heren batean, 323.400 etxetan, ez dute inor aktibo izan; aurreko hiruhilekoan baino 8.100 dira.
Bestalde, 555.000 etxetan, aurreko hiruhilekoan baino 1.200 gutxiagotan, pertsona aktibo guztiak lanean daude.
22.300 etxetan, berriz, pertsona aktibo guztiak langabezian daude; aurreko hiruhilekoan baino 3.100 gutxiago dira. 32.500 etxetan, pertsona aktibo batzuk lanean daude eta beste batzuk langabezian; aurreko hiruhilekoan baino 2.700 etxe gutxiago dira.
Datuak nazionalitatearen arabera bereizita, atzerriko nazionalitatea duten 4.400 pertsona gehiago daude langabezian, 20.400 baitira. Espainiako nazionalitatea dutenen artean, aldiz, 3.200 pertsona gutxiago daude langabezian, guztira 54.100 zenbatu baitituzte.
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