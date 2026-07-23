EBZk interes-tasak % 2,25ean mantenduko ditu, inflazioak ekainean behera egin ostean
Finantzaketa-eragiketa nagusien tasak (% 2,4) eta kreditu-erraztasun marjinala (% 2,65) ere aldatu gabe utzi ditu.
Europako Banku Zentralak (EBZ) bankuen gordailuen interes-tasak % 2,25ean mantenduko dituela iragarri du ostegun honetan, ekainean eurogunean inflazioak % 2,8ra behera egin ostean.
"Energiaren prezioen aurreikuspenak, oso aldakorrak izan arren, adituen proiekzioen erreferentziazko agertokitik gertu daude gaur egun", EBZren ekaineko txostenean azaldu duenez, eta Ekialde Hurbileko gatazka hasi aurretik erregistratutako mailen gainetik.
Era berean, EBZk ez ditu aldatu finantzaketa-eragiketa nagusien tasak (% 2,4) eta kreditu-erraztasun marjinala (% 2,65).
Erakundearen ustez, "ziurgabetasunak handia izaten jarraitzen du, eta asaldura energetikoaren eragin inflazionista ez da oraindik erabat gauzatu".
"Beraz, Gobernu Kontseiluak gertutik zaintzen ditu nahasmenduaren intentsitatea eta iraupena, baita zeharkako eta bigarren itzuliko ondorioak ere", gaineratu du EBZk.
Gobernu Kontseiluak konpromisoa hartu du epe ertainean inflazioa % 2ko helburuan egonkortuko dela ziurtatzeko, eta "egoera onean jarraitzen du gatazkak eragindako ziurgabetasuna nabigatzeko".
Hori dela eta, Europako Banku Zentralak bilera bakoitzeko datuen arabera hartuko ditu interes-tasei buruzko erabakiak, bereziki, inflazio-aurreikuspenen eta dituzten arriskuen balorazioaren arabera.
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