ITP Aerok 35 milioi inbertituko ditu Zamudion hegazkin-motorren eskariri erantzuteko
Euskal konpainia aeronautikoak kualifikazio handiko 150 langile kontratatuko ditu eta Zamudioko lantegia 4.000 metro koadro handituko du. Hedapen hori konpainiak 2030era arte mundu osoan 400 milioi euro bideratuko dituen nazioarteko plan baten barruan kokatzen da.
TP Aerok ekoizpen-gaitasuna handitzeko plan bat jarri du abian Zamudion (Bizkaia) duen egoitza nagusian. Hegazkin komertzialen motorren eskari globalari erantzun nahi dio konpainiak, eta, horretarako, 35 milioi euro inbertituko ditu Zamudioko lantegian, eta, denera 400 miloi euro, munduan zehar dituen gainerako lantegietan.
Horrekin batera, euskal konpainia aeronautikoak kualifikazio handiko 150 langile kontratatuko ditu eta Zamudioko egoitza 4.000 metro koadro handituko du. Inbertsio honek argi erakusten du ITP Aeroren fabrikazio-jarduerak etengabeko hazkundea duela sektoreko erraldoien programetan; hala nola, GE Aerospace, Pratt & Whitney eta Rolls-Royce konpainietan.
Automatizazioa eta teknologia aurreratua
Eraikina handitzearen helburua da ekoizpen katean, automatizazio, robotika eta teknologia puntakoena integratzea.
Eva Azoulay ITP Aero Taldeko CEOak esan du inbertsio horrek ITP Aeroren "hazkunde sendoa islatzen" duela eta konfidantzako bazkidea dela erakusten duela, orain arte bezala munduko merkatuaren aurrean. Sortuko duen enplegua Balio Erantsi Handikoa izango dela ziurtatu du.
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