Albiste izango dira: medikuen gatazka, beroa protagonista eta 34. Euskal Encounterren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Hauek dira astelehen honetako, 2026ko uztailaren 21eko, lerroburu nagusiak:
-Medikuen gatazka: Osakidetzak eta SMEk akordioa berretsi dute, eta gainerako sindikatuek mahai sektoriala utzi dute. Sindikatu nagusiek salatu dutenez, akordioa aldebikoa izan da SMErekin, eta negoziazio kolektibotik kanpo garatu da.
-Beroak protagonista izaten jarraitzen du: udako giroarekin jarraituko dugu, baina bero gehiegirik gabe. Asteazken honetan merkurioak gora egingo du berriro, eta maximoak 30-35º-ra iritsiko dira barnealdean.
-Euskal Encounterren 34. edizioaren aurkezpena: Barakaldoko BEC berriro ordenagailuz eta informatikazale amorratuz beteko da uztailaren 23tik 26ra bitartean.
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