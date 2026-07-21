LERROBURU NAGUSIAK

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Albiste izango dira: medikuen gatazka, beroa protagonista eta 34. Euskal Encounterren aurkezpena

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

VITORIA (ESPAÑA), 20/07/2026.- Hospital Universitario de Araba (HUA) este lunes, donde se reúne la mesa sectorial de la sanidad vasca en la que Osakidetza lleva una propuesta de acuerdo para el colectivo médico, que abre la puerta a un nuevo modelo de guardias. EFE / L. Rico
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EITB

Azken eguneratzea

Hauek dira astelehen honetako, 2026ko uztailaren 21eko, lerroburu nagusiak:

-Medikuen gatazka: Osakidetzak eta SMEk akordioa berretsi dute, eta gainerako sindikatuek mahai sektoriala utzi dute. Sindikatu nagusiek salatu dutenez, akordioa aldebikoa izan da SMErekin, eta negoziazio kolektibotik kanpo garatu da.

-Beroak protagonista izaten jarraitzen du: udako giroarekin jarraituko dugu, baina bero gehiegirik gabe. Asteazken honetan merkurioak gora egingo du berriro, eta maximoak 30-35º-ra iritsiko dira barnealdean.

-Euskal Encounterren 34. edizioaren aurkezpena: Barakaldoko BEC berriro ordenagailuz eta informatikazale amorratuz beteko da uztailaren 23tik 26ra bitartean.

Eguneko Titularrak Ekonomia Euskal Encounter Bero-boladak

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