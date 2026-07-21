Será noticia: conflicto del personal médico, el calor sigue siendo protagonista y presentación de la 34ª Euskal Encounter
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 21 de julio de 2026:
-Conflicto del personal médico: Osakidetza y el SME han ratificado su acuerdo mientras el resto de sindicatos han abandonado la mesa sectorial. Los sindicatos mayoritarios han denunciado que el acuerdo ha sido bilateral con el SME y se ha desarrollado al margen de la negociación colectiva.
-El calor sigue siendo protagonista: continuaremos con ambiente veraniego, aunque sin calor excesivo. Este miércoles volverá a subir el mercurio y se espera las máximas alcancen valores de entre 30 y 35º en el interior.
-Presentación de la 34ª edición de la Euskal Encounter: el BEC de Barakaldo volverá a llenarse de ordenadores y de apasionados de la informática del 23 al 26 de julio.
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Osakidetza y el SME ratifican su acuerdo mientras el resto de sindicatos abandonan la mesa sectorial
Además del contenido mismo del documento presentado por el Departamento de Salud, los sindicatos mayoritarios denuncian que el acuerdo ha sido bilateral con el SME y se ha desarrollado al margen de la negociación colectiva.
¿Qué pasará con la huelga tras el acuerdo entre Osakidetza y el Sindicato Médico?
El Sindicato Médico de Euskadi y el resto de sindicatos que conforman el Comité de Huelga estatal anunciaron una huelga de médicos indefinida a partir de septiembre, tras la aprobación del Estatuto Marco general en junio. El acuerdo conseguido ahora con la dirección de Osakidetza mejora varios aspectos de las condiciones laborales de los facultativos pero no responde a todas sus solicitudes.
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