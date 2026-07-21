Será noticia: conflicto del personal médico, el calor sigue siendo protagonista y presentación de la 34ª Euskal Encounter

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 21 de julio de 2026:

-Conflicto del personal médico: Osakidetza y el SME han ratificado su acuerdo mientras el resto de sindicatos han abandonado la mesa sectorial. Los sindicatos mayoritarios han denunciado que el acuerdo ha sido bilateral con el SME y se ha desarrollado al margen de la negociación colectiva.

-El calor sigue siendo protagonista: continuaremos con ambiente veraniego, aunque sin calor excesivo. Este miércoles volverá a subir el mercurio y se espera las máximas alcancen valores de entre 30 y 35º en el interior.

-Presentación de la 34ª edición de la Euskal Encounter: el BEC de Barakaldo volverá a llenarse de ordenadores y de apasionados de la informática del 23 al 26 de julio.