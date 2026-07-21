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Será noticia: conflicto del personal médico, el calor sigue siendo protagonista y presentación de la 34ª Euskal Encounter

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
VITORIA (ESPAÑA), 20/07/2026.- Hospital Universitario de Araba (HUA) este lunes, donde se reúne la mesa sectorial de la sanidad vasca en la que Osakidetza lleva una propuesta de acuerdo para el colectivo médico, que abre la puerta a un nuevo modelo de guardias. EFE / L. Rico
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: medikuen arteko gatazka, beroa protagonista eta 34. Euskal Encounterren aurkezpena
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Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 21 de julio de 2026:

-Conflicto del personal médico: Osakidetza y el SME han ratificado su acuerdo mientras el resto de sindicatos han abandonado la mesa sectorial. Los sindicatos mayoritarios han denunciado que el acuerdo ha sido bilateral con el SME y se ha desarrollado al margen de la negociación colectiva.

-El calor sigue siendo protagonista: continuaremos con ambiente veraniego, aunque sin calor excesivo. Este miércoles volverá a subir el mercurio y se espera las máximas alcancen valores de entre 30 y 35º en el interior.

-Presentación de la 34ª edición de la Euskal Encounter: el BEC de Barakaldo volverá a llenarse de ordenadores y de apasionados de la informática del 23 al 26 de julio. 

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