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Euskadi multiplica por 27 su potencia de autoconsumo eléctrico en cinco años

En la inauguración de la planta fotovoltaica de Vidrala en Llodio, el consejero de Industria ha destacado que ese autoconsumo permitirá reducir la dependencia de combustibles fósiles.
Inauguración de la planta fotovoltaica de autoconsumo de Vidrala REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 21/7/2026
Foto de la inauguración de la planta fotovoltaica de Vidrala, con el consejero vasco de Industria y la viceconsejera de Transición Energética. Foto: Europa Press
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EITB

Última actualización

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha destacado que Euskadi ha incrementado la potencia de autoconsumo instalada en 186 MW en los últimos cinco años (de 7 MW a 193 MW).

El objetivo es generar electricidad renovable propia y reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados.

¿Dónde se ha inaugurado la última gran planta fotovoltaica?

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad y la viceconsejera de Transición Energética, Irantzu Allende, han inaugurado, este martes en Llodio, la instalación fotovoltaica de autoconsumo de la empresa de envases de vidrio Vidrala.
  
La nueva infraestructura es una de las mayores instalaciones industriales de autoconsumo fotovoltaico de Euskadi, con una potencia instalada de 7 megavatios y 30 000 metros cuadrados de cubierta industrial. La inversión ha alcanzado los 3,2 millones de euros y ha contado con una subvención del 25 % del programa de ayudas de autoconsumo del Gobierno Vasco, a través del Ente Vasco de la Energía (EVE).
  
La planta permitirá incrementar el uso de energía renovable en el proceso productivo de la fábrica alavesa, que produce más de 500 millones de envases de vidrio al año, y reducirá las emisiones de CO2 en 1909 toneladas anuales.

¿Cómo avanza Euskadi hacia la autonomía energética?

Durante la visita, ha destacado que, en Euskadi, hay que "avanzar en la autonomía energética a través del desarrollo de capacidad de generación de electricidad renovable propia, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados".
  
 Al respecto, ha destacado el programa de autoconsumo lanzado por el Gobierno Vasco, por el que Euskadi ha aumentado en 186 MW la potencia instalada, pasando de 7 MW a 193 MW en los últimos cinco años, además de resaltar la reciente aprobación de proyectos de autoconsumo que suman 72,5 MW, con dos parques eólicos en Labraza.
  
"Casi el 60 % de esta nueva potencia de autoconsumo eléctrico corresponde a instalaciones fotovoltaicas en naves industriales. En este sentido, Vidrala es un claro ejemplo de una industria que apuesta por la transición energética, con la instalación de la mayor planta de autoconsumo industrial en Euskadi. Vidrala reduce costes, gana en sostenibilidad y aumenta en competitividad", ha resaltado.

Euskadi recibe 40,6 millones para movilidad eléctrica, eficiencia energética y energías renovables
Energía Energías renovables Gobierno Vasco Llodio Economía

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