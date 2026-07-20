¿Qué pasará con la huelga tras el acuerdo entre Osakidetza y el Sindicato Médico?
El acuerdo que han ratificado el Gobierno Vasco y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) este lunes en la mesa sectorial mejora el sistema de guardias y los salarios de los médicos, pero no termina con la incertidumbre de si habrá una huelga indefinida de facultativos a partir de septiembre. Sin embargo, sí podría afectar a las horas extras voluntarias - las llamadas peonadas - que hacen los médicos.
Los médicos y facultativos del sistema público de salud de Euskadi llevan meses sumergidos en dos conflictos laborales: uno con el Ministerio de Sanidad, pidiendo un estatuto marco propio, y el otro con el Gobierno Vasco y la dirección de Osakidetza, para reivindicar la mejora de sus condiciones laborales vinculadas al sistema autonómico. Este acuerdo viene dar un paso en el segundo conflicto, pero el primero continúa estancado.
Las asociaciones de médicos con representación en Euskadi separan claramente los dos conflictos, y aseguran que este acuerdo no desactiva automáticamente la huelga de otoño, convocada por el Comité de Huelga estatal en respuesta a la reforma del Estatuto Marco que el Consejo de Ministros aprobó el junio y su negativa a elaborar un estatuto propio para los médicos.
El Comité de Huelga, al que pertenece el SME, mantiene el pulso con el Ministerio de Sanidad. Mabel Arciniega, portavoz de SME, asegura que su asociación ratificará la decisión que tome este comité al respecto.
Otros colectivos de facultativos, como la asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), separan claramente ambos conflictos. Elena del Val, médico en el Hospital de Donostia y miembro de MUD, corrobora que este acuerdo no implica la suspensión de la huelga.
Impacto positivo en las listas de espera
No obstante, el acuerdo al que han llegado con la dirección de Osakidetza sí podría tener su impacto en las peonadas. En este sentido, el SME considera que el acuerdo es bueno y recomienda a sus afiliados que retomen estas horas extras. Sin embargo, según reconoce Arciniega, las peonadas son algo voluntario por lo que quedará a la voluntad de cada facultativo si hacerlas o no.
El principal objetivo de las peonadas es reducir las listas de espera, que en los últimos meses habían aumentado considerablemente. La directora de Osakidetza, Lore Bilbao, opina que el acuerdo repercutirá en la mejora de la asistencia sanitaria a partir de agosto.
Aunque el acuerdo obtenido satisface al sindicato SME y a la asociación MUD, ambos colectivos reconocen que aún hay aspectos a mejorar y piden a la dirección de Osakidetza que continúe negociando.
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