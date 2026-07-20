La Mesa Sectorial analiza hoy la propuesta de Osakidetza para mejorar las condiciones del colectivo médico
Osakidetza presenta hoy en la Mesa Sectorial de Sanidad una propuesta de acuerdo para el colectivo médico con la que busca mejorar las condiciones laborales del personal facultativo. El documento recoge cambios en el sistema de guardias, medidas para favorecer la conciliación y una mejora retributiva que alcanzará los 300 euros mensuales de forma progresiva.
La propuesta es fruto de las reuniones bilaterales mantenidas en las últimas semanas con el Sindicato Médico de Euskadi (SME). El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha defendido la necesidad de adaptar la organización del trabajo sanitario a las nuevas necesidades del sistema y ha asegurado que Osakidetza está dispuesta a introducir cambios para aliviar algunos de los aspectos que han provocado el conflicto con el colectivo médico.
Entre las principales medidas figura el reconocimiento de la penosidad de las guardias, la revisión del sistema de libranzas y actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación laboral y familiar. También contempla la equiparación entre distintos niveles asistenciales y una mejora progresiva de la remuneración de las guardias.
En concreto, la propuesta garantiza el descanso tras las guardias presenciales y las guardias localizadas con actividad nocturna a partir de las 22:00 horas. Esas libranzas computarán como jornada efectiva de trabajo y no deberán recuperarse. Además, las libranzas correspondientes a guardias realizadas en viernes, sábados o vísperas de festivo podrán disfrutarse en los 25 días posteriores, y se prevén libranzas extraordinarias por acumulación de guardias.
El texto incorpora asimismo el Complemento de Productividad Fija al cálculo del precio por hora de las guardias para el personal facultativo. Según la propuesta, la retribución de las guardias aumentará de forma progresiva hasta alcanzar un incremento del 38 % en 2028.
Otra de las novedades es la reducción gradual de la edad a partir de la cual el personal médico queda exento de realizar guardias, que se situará en los 50 años en 2030. También se plantea la posibilidad de no trabajar la mañana del día de guardia entre semana (recuperando esa jornada en otra tarde) o dividir las guardias de fin de semana en dos turnos de 12 horas.
Además, Osakidetza prevé un incremento salarial progresivo de 300 euros mensuales para todo el personal facultativo, que comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio de 2027.
Aunque el Sindicato Médico de Euskadi considera que la propuesta supone un avance significativo, mantiene la convocatoria de huelga indefinida prevista para septiembre. El motivo es la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad en la negociación de un Estatuto Marco específico para la profesión médica, una cuestión que el Gobierno Vasco continúa negociando de forma paralela en el ámbito de la sanidad vasca.
Aspectos clave de la propuesta de acuerdo
- Garantizar la libranza en las guardias presenciales y en las localizadas con actividad nocturna a partir de las 22:00 horas. Estas computarán como jornadas efectivas de trabajo, no siendo recuperables en ningún caso.
- Posibilidad de disfrutar las libranzas de viernes, sábados y vísperas de festivo en los 25 días posteriores a la realización de la guardia.
- Libranzas extraordinarias de guardias acumuladas.
- Introducción del Complemento de Productividad Fija en el cálculo del precio hora de las guardias, exclusivo para el personal facultativo. Las tablas retributivas anuales se actualizarán y registrarán un incremento progresivo hasta llegar a un 38 % en el precio de la guardia en 2028.
- Disminución paulatina de la edad de exención de hacer guardias hasta llegar en 2030 hasta los 50 años.
- Posibilidad de optar, entre semana, por no trabajar la mañana del día de guardia (recuperando esa jornada ordinaria otro día por la tarde) o partir la guardia de fin de semana en 2 “medias guardias” de 12 horas.
- Previsión de un incremento salarial de 300 euros mensuales, de forma paulatina, para todo el personal facultativo de Osakidetza a partir del 1 de julio de 2027.
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