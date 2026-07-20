La Justicia estadounidense paraliza por 14 días la fusión de Paramount y Warner
Un juzgado de California ha emitido una restricción temporal de 14 días para paralizar la fusión de Paramount Skydance y Warner Bros, una transacción valorada en 96 500 millones de euros, después de que los fiscales generales de 12 estados de EE. UU. interpusieran una demanda contra la operación por sus implicaciones sobre la competencia en el sector audiovisual y de la comunicación.
La jueza de distrito de California, Araceli Martínez-Olguín, se ha inclinado por la petición de los demandantes que solicitaron esta medida y ha determinado que "dado que los estados demandantes plantean serias dudas sobre el fondo de su demanda en virtud de la Ley Clayton", el "interés público" favorece esta restricción.
Asimismo, ha programado una audiencia para el próximo 3 de agosto para determinar la decisión.
La fusión supondría integrar a grandes activos del mundo de la comunicación y el entretenimiento, como las cadenas de televisión CNN y CBS, dos estudios cinematográficos, la plataforma de streaming HBO y otras cadenas de televisión por cable, entre ellas las enfocadas al público infantil y juvenil Nickelodeon y Cartoon Network.
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