La Comisión Europea multa a AliExpress con 550 millones por vender productos ilegales y falsificados

La Comisión Europea ha anunciado este lunes una multa de 550 millones de euros a AliExpress por no tomar las medidas necesarias para impedir la venta de productos ilegales, como bienes falsificados o que incumplen las normas de seguridad, violando así sus obligaciones de acuerdo a la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

La plataforma china de comercio electrónico tiene ahora de plazo hasta el 20 de octubre para presentar al Ejecutivo comunitario un "plan de acción" con medidas correctoras. Si persiste en el incumplimiento o Bruselas concluye que el plan presentado es insuficiente, AliExpress se expondrá a una multa mayor.

De las tres multas que la Comisión Europea ha impuesto hasta la fecha por el incumplimiento de la ley DSA, que obliga a las plataformas a combatir el contenido ilegal, la de AliExpress es la más elevada, tras los 200 millones de euros con los que multó a Temu en mayo por no prevenir tampoco la venta de bienes ilegales y los 120 millones de euros a X en diciembre del año pasado por falta de transparencia.