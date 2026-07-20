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La Comisión Europea multa a AliExpress con 550 millones por vender productos ilegales y falsificados

Además, el Ejecutivo comunitario exige a la plataforma china de comercio electrónico tomar medidas para cumplir con los estándares europeos. En caso de no ser así, AliExpress se expondrá a una multa mayor.
(Foto de ARCHIVO) Una persona realiza una búsqueda en Aliexpress, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). A partir de 2026, se eliminará la exención de aranceles para pedidos de menos de 150 euros procedentes de China, lo que encarecerá las compras en plataformas como Shein, Temu y AliExpress. Esta medida busca frenar la competencia desleal que supone la entrada masiva de productos chinos baratos en Europa. Eduardo Parra / Europa Press 02 DICIEMBRE 2025: COMPRAS;ONLINE;COMPRA ONLINE;TABLET;MOVIL;ORDENADOR;SHEIN;ALIEXPRESS;TEMU;FASTFASHION 02/12/2025

La plataforma china de comercio electrónico AliExpress. Foto de archivo: Europa Press

Euskaraz irakurri: Europako Batzordeak 550 milioi euroko isuna jarri dio AliExpressi, legez kanpoko produktuak eta faltsifikazioak saltzeagatik
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Agencias | EITB

Última actualización

La Comisión Europea ha anunciado este lunes una multa de 550 millones de euros a AliExpress por no tomar las medidas necesarias para impedir la venta de productos ilegales, como bienes falsificados o que incumplen las normas de seguridad, violando así sus obligaciones de acuerdo a la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). 

La plataforma china de comercio electrónico tiene ahora de plazo hasta el 20 de octubre para presentar al Ejecutivo comunitario un "plan de acción" con medidas correctoras. Si persiste en el incumplimiento o Bruselas concluye que el plan presentado es insuficiente, AliExpress se expondrá a una multa mayor.

De las tres multas que la Comisión Europea ha impuesto hasta la fecha por el incumplimiento de la ley DSA, que obliga a las plataformas a combatir el contenido ilegal, la de AliExpress es la más elevada, tras los 200 millones de euros con los que multó a Temu en mayo por no prevenir tampoco la venta de bienes ilegales y los 120 millones de euros a X en diciembre del año pasado por falta de transparencia. 

¿De qué le acusa Bruselas a AliExpress?

El Ejecutivo comunitario considera que AliExpress no tiene el personal suficiente para revisar la presencia de productos ilegales en la plataforma y le acusa de haber "sobreestimado" la capacidad que tiene su sistema informático para detectar y eliminar los anuncios de este tipo.

Bruselas asegura, además, que el sistema no funciona correctamente, ya que muchos bienes ilegales se siguieron mostrando durante "varias semanas" incluso tras ser detectados, según ha explicado en un comunicado.

En este sentido, la Comisión culpa a AliExpress de no evaluar adecuadamente los riesgos que sus algoritmos pueden causar a los clientes, ya que les siguen ofreciendo productos ilegales antes de que puedan eliminarse de la plataforma.

La Comisión también le acusa de no aplicar adecuadamente su régimen de sanciones, porque permitió que las tiendas que venden productos ilegales pudiesen seguir operando en la plataforma pese a haber sido penalizadas.

El Ejecutivo comunitario asegura además que los comercios que venden artículos ilegales pueden eludir "fácilmente" el sistema obligatorio de autorización de marcas diseñado por la compañía. 

China Multas Comercio Unión Europea Economía Internet

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