La Comisión Europea multa a AliExpress con 550 millones por vender productos ilegales y falsificados
La Comisión Europea ha anunciado este lunes una multa de 550 millones de euros a AliExpress por no tomar las medidas necesarias para impedir la venta de productos ilegales, como bienes falsificados o que incumplen las normas de seguridad, violando así sus obligaciones de acuerdo a la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).
La plataforma china de comercio electrónico tiene ahora de plazo hasta el 20 de octubre para presentar al Ejecutivo comunitario un "plan de acción" con medidas correctoras. Si persiste en el incumplimiento o Bruselas concluye que el plan presentado es insuficiente, AliExpress se expondrá a una multa mayor.
De las tres multas que la Comisión Europea ha impuesto hasta la fecha por el incumplimiento de la ley DSA, que obliga a las plataformas a combatir el contenido ilegal, la de AliExpress es la más elevada, tras los 200 millones de euros con los que multó a Temu en mayo por no prevenir tampoco la venta de bienes ilegales y los 120 millones de euros a X en diciembre del año pasado por falta de transparencia.
¿De qué le acusa Bruselas a AliExpress?
El Ejecutivo comunitario considera que AliExpress no tiene el personal suficiente para revisar la presencia de productos ilegales en la plataforma y le acusa de haber "sobreestimado" la capacidad que tiene su sistema informático para detectar y eliminar los anuncios de este tipo.
Bruselas asegura, además, que el sistema no funciona correctamente, ya que muchos bienes ilegales se siguieron mostrando durante "varias semanas" incluso tras ser detectados, según ha explicado en un comunicado.
En este sentido, la Comisión culpa a AliExpress de no evaluar adecuadamente los riesgos que sus algoritmos pueden causar a los clientes, ya que les siguen ofreciendo productos ilegales antes de que puedan eliminarse de la plataforma.
La Comisión también le acusa de no aplicar adecuadamente su régimen de sanciones, porque permitió que las tiendas que venden productos ilegales pudiesen seguir operando en la plataforma pese a haber sido penalizadas.
El Ejecutivo comunitario asegura además que los comercios que venden artículos ilegales pueden eludir "fácilmente" el sistema obligatorio de autorización de marcas diseñado por la compañía.
Te puede interesar
Osakidetza y el SME ratifican su acuerdo, sin contar con la participación ni el respaldo sindical mayoritario
Todos los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Osakidetza, menos el Sindicato Médico de Euskadi, se han levantado de la misma. Además del contenido mismo del documento presentado por el Departamento de Salud, denuncian que el acuerdo ha sido bilateral con el SME y se ha desarrollado al margen de la negociación colectiva.
La Mesa Sectorial analiza hoy la propuesta de Osakidetza para mejorar las condiciones del colectivo médico
El documento plantea un nuevo modelo de guardias, mejoras en los descansos y un incremento salarial progresivo de hasta 300 euros mensuales. El Sindicato Médico de Euskadi valora el contenido del acuerdo, aunque mantiene la huelga indefinida convocada para septiembre por el Estatuto Marco.
El Gobierno Vasco podría participar en la compra de Vicinay
El Ejecutivo estudia participar, junto a otros inversores, en el rescate de la fabricante vasca de cadenas para uso marítimo ubicada en Sestao.
UGT amenaza con abandonar la Mesa Sectorial si Osakidetza impulsa un "estatuto encubierto" que otorga un "trato privilegiado" al colectivo médico
UGT ha sido el primer sindicato en reaccionar a la propuesta que se presentará este lunes, aunque en anteriores ocasiones otras organizaciones con representación en Osakidetza también han solido criticar el "trato de favor" de los facultativos.
Osakidetza presenta este lunes una propuesta de acuerdo que recoge mejoras en el sistema de guardias y salarios
El Sindicato Médico de Euskadi valora positivamente la propuesta, pero mantiene la convocatoria de huelga indefinida prevista para septiembre, ante la falta de consenso con el Ministerio de Sanidad sobre un Estatuto Marco propio.
Salud y el sindicato médico alcanzan un acuerdo para reformar las guardias en Osakidetza
El Departamento de Salud llevará el lunes a la mesa sectorial un acuerdo que plantea un nuevo modelo de guardias para el personal médico. La propuesta incluye mejoras en los descansos, un incremento progresivo de la remuneración de las guardias y un mayor reconocimiento profesional. Aunque el Sindicato Médico de Euskadi considera que no responde a todas sus reivindicaciones, valora el acuerdo de forma positiva y cree que contribuirá a rebajar la tensión en el conflicto. El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha asegurado que se crearán "grupos de trabajo para valorar este cambio de modelo".
El PIB de la CAV asciende un 2,1 % en el segundo trimestre en su evolución anual y un 0,5 % respecto al primero
Según el Avance de cuentas económicas trimestrales realizadas por Eustat, el empleo en la CAV ha ascendido un 1,3 % durante el segundo trimestre del año con respecto al segundo trimestre de 2025 y un 0,4 % con respecto al primer trimestre de 2026.
Mirai, compañía de Jainaga, adquiere la vizcaína Reco, de recubrimientos electrolíticos
Con más de 40 años de experiencia y ubicada en la localidad vizcaína de Barakaldo, Reco cuenta con una plantilla de 60 personas y en 2025 facturó cerca de 14 millones de euros.
D'Anjou destaca el papel del Concierto Económico para lograr el 50 % de los fondos de dependencia
El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noel d'Anjou, ha señalado que el Estado financiará el 50% de las ayudas a la dependencia en Euskadi, gracias al acuerdo alcanzado en el marco del Concierto Económico, tras un proceso que el propio consejero ha calificado de "complicado y muy técnico". El reparto definitivo de los fondos procedentes de Madrid se decidirá en octubre, en la reunión del Consejo Vasco de Finanzas Públicas.