Osakidetza presenta este lunes una propuesta de acuerdo que recoge mejoras en el sistema de guardias y salarios

Osakidetza llevará este lunes a la Mesa Sectorial de Sanidad una propuesta de acuerdo para el colectivo médico que contempla un nuevo modelo de guardias, mejoras en los descansos y un incremento salarial de hasta 300 euros mensuales.

Esta iniciativa es fruto de las reuniones bilaterales mantenidas con el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y busca mejorar las condiciones laborales del personal facultativo. En ese contexto, cuenta con el respaldo del sindicato, que la considera un avance significativo, aunque insuficiente para atender el conjunto de sus reivindicaciones.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha defendido que el actual modelo de organización del trabajo sanitario debe evolucionar para adaptarse a las nuevas necesidades del sistema, y que Osakidetza está abierta a aliviar algunos aspectos que están generando el conflicto con el personal médico.