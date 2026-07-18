Osakidetza presenta este lunes una propuesta de acuerdo que recoge mejoras en el sistema de guardias y salarios
Osakidetza llevará este lunes a la Mesa Sectorial de Sanidad una propuesta de acuerdo para el colectivo médico que contempla un nuevo modelo de guardias, mejoras en los descansos y un incremento salarial de hasta 300 euros mensuales.
Esta iniciativa es fruto de las reuniones bilaterales mantenidas con el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y busca mejorar las condiciones laborales del personal facultativo. En ese contexto, cuenta con el respaldo del sindicato, que la considera un avance significativo, aunque insuficiente para atender el conjunto de sus reivindicaciones.
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha defendido que el actual modelo de organización del trabajo sanitario debe evolucionar para adaptarse a las nuevas necesidades del sistema, y que Osakidetza está abierta a aliviar algunos aspectos que están generando el conflicto con el personal médico.
Así, la propuesta incluye el reconocimiento de la penosidad de las guardias, la revisión del sistema de libranzas, medidas para favorecer la conciliación, la equiparación entre los distintos niveles asistenciales y una mejora progresiva de la retribución por la actividad de guardias.
Pese a valorar positivamente el acuerdo, el Sindicato Médico mantiene la convocatoria de huelga indefinida prevista para septiembre por la falta de consenso con el Ministerio de Sanidad en la negociación de un Estatuto Marco propio para la profesión médica, un proceso que el Gobierno Vasco continúa abordando por una vía de negociación propia en el ámbito de la sanidad vasca.
Aspectos clave de la propuesta de acuerdo
- Garantizar la libranza en las guardias presenciales y en las localizadas con actividad nocturna a partir de las 22:00 horas. Estas computarán como jornadas efectivas de trabajo, no siendo recuperables en ningún caso.
- Posibilidad de disfrutar las libranzas de viernes, sábados y vísperas de festivo en los 25 días posteriores a la realización de la guardia.
- Libranzas extraordinarias de guardias acumuladas.
- Introducción del Complemento de Productividad Fija en el cálculo del precio hora de las guardias, exclusivo para el personal facultativo. Las tablas retributivas anuales se actualizarán y registrarán un incremento progresivo hasta llegar a un 38 % en el precio de la guardia en 2028.
- Disminución paulatina de la edad de exención de hacer guardias hasta llegar en 2030 hasta los 50 años.
- Posibilidad de optar, entre semana, por no trabajar la mañana del día de guardia (recuperando esa jornada ordinaria otro día por la tarde) o partir la guardia de fin de semana en 2 “medias guardias” de 12 horas.
- Previsión de un incremento salarial de 300 euros mensuales, de forma paulatina, para todo el personal facultativo de Osakidetza a partir del 1 de julio de 2027.
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