MEMORIA HISTÓRICA
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Lourdes Herrasti y Paco Etxeberria reciben un homenaje por su contribución a la recuperación de la memoria democrática

Con motivo del 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha llevado a cabo un acto institucional este viernes en los jardines del Palacio de Aiete, sede de la Casa de los Derechos Humanos.
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Lourdes Herrasti eta Paco Etxeberria omenaldia
18:00 - 20:00
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Agencias | EITB

Última actualización

Los guipuzcoanos Lourdes Herrasti, arqueóloga, y Paco Etxeberria, médico y antropólogo forense, han recibido este viernes un reconocimiento por su destacada trayectoria en la recuperación de la memoria democrática. De esta forma, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha querido poner en valor su trabajo en la investigación de las víctimas del franquismo y en la localización, recuperación e identificación de personas desaparecidas.

Según la institución foral, ambos han desarrollado una labor científica y humanitaria que ha permitido avanzar en el conocimiento de la historia reciente y ofrecer respuestas a numerosas familias.

En el acto de reconocimiento, celebrado coincidiendo con el aniversario del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y del inicio de la Guerra Civil, el director general de Derechos Humanos y Cultura Democrática, Ion Gambra, ha reivindicado el “valor fundamental e imprescindible” de la memoria histórica como “condición necesaria para el desarrollo de una “verdadera cultura democrática” en el seno de la sociedad.

“Gipuzkoa y la CAV conformamos un país moderno, democrático, que quiere preservar la memoria histórica de las injusticias y del sufrimiento vivido en nuestro país”, ha señalado Gambra. En ese cometido, según ha destacado, resulta fundamental la labor de personas como Etxeberria y Herrasti, “verdaderos constructores de la memoria histórica”.

El reconocimiento ha tenido lugar en los jardines del Palacio de Aiete (San Sebastián), un espacio cargado de simbolismo que, tras haber estado vinculado durante décadas a la dictadura franquista, se ha convertido en un lugar dedicado a la memoria, los derechos humanos y la convivencia.

Memoria Histórica Franquismo Donostia-San Sebastián Política

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