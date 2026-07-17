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Aburto explica que no ha puesto ninguna pantalla gigante en 12 años, mientras Etxeberria anima a ver la final en la Plaza Nueva

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Aburto y Etxebarria, durante sus respectivas comparecencias de este viernes. EITB

Euskaraz irakurri: 12 urtean pantaila handirik ez duela jarri argudiatu du Aburtok eta Etxeberriak finala Plaza Berrian ikusteko gonbita egin du
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EITB

Última actualización

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha explicado que el Ayuntamiento únicamente ha recibido una petición para instalar pantallas gigantes, procedente del PP, que ha autorizado. Por su parte, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, se ha puesto la camiseta de España para mostrar su "máximo apoyo" ante la final que disputará este domingo frente a Argentina, y para animar a los vitorianos a acudir a la pantalla gigante. 

Juan Maria Aburto Bilbao Maider Etxebarria Vitoria-Gasteiz Política

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