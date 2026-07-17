Declaraciones del consejero de Seguridad

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Bingen Zupiria: "En ningún caso nuestra política es mezclar inmigración y seguridad"

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Euskaraz irakurri: Bingen Zupiria: "Inola ere ez da gure politika inmigrazioa eta segurtasuna nahastea"
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EITB

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Bingen Zupiria, consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, ha subrayado, en relación con el último informe del Ararteko, que la política de su Departamento "no es en ningún caso mezclar inmigración y seguridad". Al mismo tiempo, ha afirmado que la sociedad vasca "exige que se sea firme con quien no cumple las leyes y las normas, sea de fuera o sea de aquí". Zupiria ha realizado estas declaraciones durante la clausura del curso de verano 'Basque Segurtasun Foroa: Seguridad Integral y comunidad'.

Gobierno Vasco Migración Política

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