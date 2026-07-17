El Ararteko recomienda al Departamento de Seguridad limitar la publicación del origen de los detenidos a casos en los que sea relevante

La institución del Ararteko, la Defensoría del Pueblo en Euskadi, ha recomendado al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco que, en las comunicaciones públicas de la Ertzaintza, limite la publicación del origen de detenidos, investigados y víctimas de delitos a aquellos supuestos en los que dicho dato sea relevante. Pide que se valore individualmente cada caso y se pondere los derechos e intereses de los afectados antes de difundinr esta información.

El pasado mes de octubre, el servicio de prensa del Departamento de Comunicación comenzó a informar sobre el origen de los detenidos. A raíz de ello, el Ararteko inició una actuación de oficio y preguntó al Departamento de Seguridad el por qué de esas publicaciones, recordando que hace más de una década, esta institución elaboró una recomendación en la que señalaba que las notas de prensa policiales debían "evitar aquellas referencias a la nacionalidad que no sean estrictamente necesarias para la comprensión global de la información que contienen".

En esta ocasión, la institución pide que analice cada caso los interes y derechos de los afectados y limite la publicación de ese dato a cuando sea de "relevancia pública o resulte esencial para contextualizar una información de interés general".

El Ararteko reconoce "la importancia de la transparencia institucional, el acceso a la información y la lucha contra la desinformación". Sin embargo, considera que estos objetivos "deben compatibilizarse con la obligación de evitar crear prejuicios, estereotipos y estigmatización hacia determinados colectivos".

A juicio de la institución, "la información difundida por las administraciones públicas influye en la percepción social de cuestiones como la inmigración, la delincuencia y la seguridad ciudadana" y que "puede favorecer interpretaciones y asociaciones injustificadas".

Por lo tanto, entiende que no está justificada "su inclusión generalizada en todas las notas de prensa" y recomienda su publicación para cuando "su publicación sea pertinente para la lucha contra los estereotipos y la estigmatización o cuando coadyuve a otros fines legítimos, tales como la lucha contra los bulos o el fomento de la calidad de la información".