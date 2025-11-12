El Ararteko pregunta al Departamento de Seguridad por qué informa del origen de los detenidos
La oficina del Ararteko, la Defensoría del Pueblo en Euskadi, ha iniciado una actuación de oficio y ha preguntado al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por qué ha comenzado a informar del origen geográfico de las personas que detiene la Ertzaintza.
Desde el pasado mes de octubre, el servicio de prensa del Departamento de Comunicación ha comenzado a informar sobre el origen de los detenidos, un dato que no facilitan otros cuerpos de seguridad en el Estado español.
Hace más de una década, el Ararteko elaboró una recomendación en la que señalaba que las notas de prensa policiales debían "evitar aquellas referencias a la nacionalidad que no sean estrictamente necesarias para la comprensión global de la información que contienen". La defensoría del pueblo entendía que facilitar la procedencia de los detenidos no favorece la integración social de la población de origen extranjero, "al transmitir una visión negativa de esa realidad humana, que contribuye a crear o, en su caso, reforzar estereotipos y prejuicios sociales sobre ella".
Recordaba entonces que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa también se ha ocupado de esta cuestión "declarando que las fuerzas policiales no deben revelar públicamente información sobre la raza, color, idioma, religión, nacionalidad u origen étnico o nacional del presunto autor de un delito".
Desde entonces, la Policía autonómica no ha informado en sus comunicados de la procedencia de los detenidos hasta el pasado mes de octubre, cuando cambió el criterio y comenzó a informar de la nacionalidad española de los arrestados o, si no la tienen, del origen geográfico de los mismos (europeo, sudamericano, magrebí...)
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, explicó públicamente el pasado 22 de octubre que se había cambiado de criterio sobre esta cuestión después de soportar una "presión tremenda" de PP y de Vox en el Parlamento Vasco para que se divulgasen esos datos. "Al final, es mejor decir las cosas como son, sin estigmatizar, que pelearnos con la extrema derecha. Estos datos también afinan el estado de la delincuencia en Euskadi", dijo en su día.
Ahora el Ararteko ha abierto una actuación de oficio y ha preguntado al Departamento de Seguridad si es cierto que ha vuelto a informar de la procedencia de los detenidos y por qué lo hace, Una vez que reciba la respuesta, la defensoría del pueblo en Euskadi analizará si toma alguna iniciativa al respecto, como en forma de recomendación para que se vuelva a la situación anterior y deje de facilitarse este dato.
Te puede interesar
El último adiós de las tres agustinas de Errenteria
Ha llegado el momento de abandonar la casa en la que han residido durante décadas las tres religiosas del Convento de Agustinas de Errenteria. Hoy se han realizado las labores de mudanza para que puedan ir al monasterio de Santa Mónica de Bilbao y recibir los cuidados que necesitan.
Comienzan las obras del nuevo bloque quirúrgico del Hospital de Zumarraga, que finalizarán en tres años
Osakidetza ha iniciado las obras del nuevo bloque quirúrgico del hospital de Zumarraga, con una inversión de 75 millones de euros. El nuevo edificio contará con nueve quirófanos, una Unidad del Dolor con varias consultas, 18 puestos de hemodiálisis, 14 puestos para endoscopias y una sala de esterilización.
Condenan a un hombre a 10 años de cárcel por violar a una menor de 13 en Pamplona
El agresor, de 35 años, abusó sexualmente de la menor en octubre de 2022.
La CAV tiene la ITV más cara del estado: 15 euros superior al de las comunidades más baratas
El precio medio de la ITV de un automóvil en la CAV es de 53 euros, y de 40 euros en Navarra.
El TSJPV confirma la anulación de una OPE de la Diputación de Gipuzkoa de 100 plazas por la exigencia de euskera
El tribunal ratifica de esta manera una sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de San Sebastián. Recalca que la exigencia de euskera en la totalidad de euskera supone privar de su "derecho fundamental al acceso al empleo público en condiciones de igualdad" a "más de la mitad de la población de esa provincia". todo ello pese a que, según la resolución, "tan sólo entre el 20 y el 25 % de las comunicaciones con la administración se realizan en euskera".
La fiscal superior del TSJPV pide "mayor rigor" policial en los atestados sobre menores prostituidos
Durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía de 2024 en una comisión del Parlamento Vasco, Carmen Adán ha denunciado "cierta dejadez en la investigación" de casos de menores en redes de prostitución, "sobre la base de pensar que se trata de relaciones consentidas"
Así contaron las víctimas a EITB los abusos sufridos en el colegio San José de Bermeo
Casi cuatro años después de denunciar los abusos sufridos en el colegio San José de Bermeo, tres víctimas logran por fin una reparación. El caso salió a la luz gracias a una investigación de EITB en 2022, de nuestro compañero Asier Sánchez.
Una 'severa' tormenta solar golpea hoy el campo magnético de la Tierra
En algunas ocasiones, esas tormentas solares afectan a las comunicaciones en la Tierra y sólo en los casos más extremos pueden influir en los sistemas eléctricos, además de provocar una mayor intensidad en las auroras boreales.
Bilbao se prepara para una jornada de reivindicación y solidaridad en torno al partido de la Euskal Selekzioa y Palestina
El amistoso del sábado en San Mames estará acompañado de una amplia agenda de actos extradeportivos, con dos manifestaciones convocadas por la tarde y homenajes y actividades culturales desde primera hora del día. La cita se ha convertido en una muestra colectiva de apoyo al pueblo palestino.