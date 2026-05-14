Los socios de Gobierno en Navarra salen divididos del debate más tenso de la legislatura
Los socios de Gobierno en Navarra han salido divididos del debate más tenso de lo que va de legislatura tras votar por separado en la ley de UPN sobre la educación concertada que impedirá el cierre de 14 aulas, posibilitado por la abstención de EH Bildu y Geroa Bai.
El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha convocado a los socios de Gobierno, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, a una reunión para "valorar y, en su caso, ratificar el compromiso político de aquí al final de legislatura e incluso más allá" basado en el acuerdo programático.
"El Gobierno de Navarra manifiesta su total compromiso con el acuerdo programático firmado esta legislatura, así como también, por supuesto, distintos acuerdos presupuestarios y sectoriales que hemos ido suscribiendo durante estos años", ha dicho.
Remírez ha añadido que "este Gobierno tiene una agenda política clara, centrada en el interés general y en el servicio de la ciudadanía" y que, por tanto, consideran que "la gente no quiere ni ruido ni crispación. Lo que quiere es que haya acuerdos y avances".
"En los próximos meses entrarán en este Parlamento leyes claves para la ciudadanía Navarra y su futuro, como son las leyes de salud, leyes de Industria, universidades o despoblación, todas ellas impulsadas por el Gobierno de Navarra, y en eso estamos centrados y centradas en el interés general de la ciudadanía", ha explicado. Para ello, ha pedido "compromiso" a todos los partidos políticos que forman parte del Gobierno.
Geroa Bai pide recuperar el entendimiento
En este contexto, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha emplazado a la presidenta María Chivite a que "lidere y recomponga la situación, garantizando la estabilidad y el entendimiento entre los socios", tras la aprobación de la proposición de ley de UPN sobre la enseñanza concertada.
Desde Geroa Bai "creemos que no deberíamos haber llegado a la situación que se ha producido hoy", ha declarado a los medios de comunicación Azcona, quien ha afirmado que han hecho un esfuerzo de negociación y ha subrayado que la "cuestión de fondo" es "cómo se gobierna en coalición, cómo se construyen acuerdos y cómo se toman decisiones en materias tan sensibles como la educación".
Azcona ha señalado sobre la reunión anunciada por Remírez que debe servir para "valorar la situación", porque "evidentemente lo que no puede seguir sucediendo es que estemos en este tipo de situaciones".
Tras indicar que "gobernar en coalición es compartir, consensuar y desde luego atender también a las mayorías que pueden sostener los acuerdos", Azcona ha recordado al partido socialista "que no gobierna solo".
Contigo-Zurekin asegura que se ha "quebrado" la confianza
Por su parte, el portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha asegurado que se ha "quebrado" la confianza que tenían con Geroa Bai como socio de gobierno.
Guzmán ha anunciado que "por supuesto" acudirán a la reunión de los socios de gobierno, en la que van a exigir "el cumplimiento íntegro del acuerdo político programático" de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.
El portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin ha destacado "con orgullo" que son "el único socio del gobierno que en ningún momento de esta legislatura ha incumplido el acuerdo político programático".
Asimismo, ha puesto de relieve que "el compromiso firmado con otros socios y con la sociedad navarra en nuestros programas electorales y también en los acuerdos políticos programáticos es inquebrantable".
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