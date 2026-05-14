Será noticia: Pleno sobre los conciertos educativos en Navarra, reunión entre Xi Jinping y Donald Trump y 125 años de la captura de la ballena en Orio

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 14 de mayo de 2026:

- Pleno sobre los conciertos educativos en Navarra: Los socios de gobierno, PSN y Geroa Bai, llegan sin acuerdo al pleno de este viernes en el que se votará la proposición de ley de UPN para blindar los conciertos educativos. Ayer, pocas horas de anunciar un principio de acuerdo sobre el modelo educativo, Geroa Bai ha advertido de que "no se dan las garantías suficientes" para el cumplimiento del acuerdo pactado con el PSN.

- Reunión entre Xi Jinping y Donald Trump en China: El presidente de China, Xi Jinping, ha pedido a Estados Unidos "ser socios y no rivales" durante su primera reunión en Pekín con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha asegurado que ambos países tendrán "un futuro fantástico juntos".

- 125 años de la captura de la última ballena en la costa vasca: Orio celebrará el 125 aniversario con un programa de actividades que finalizará el 17 de mayo. El sábado, 16 de mayo, será el día grande cuando Orio recreará la caza de la última ballena.