Geroa Bai quiere impulsar un acuerdo con los socialistas para evitar el cierre de las aulas concertadas y reorganizar con sosiego el sistema educativo
El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, de Geroa Bai, ha reconocido que el anuncio del consejero Gimeno sobre el cierre de aulas concertadas ha generado mucha tensión entre el PSN y Geroa Bai, sobre todo porque debilitará a las ikastolas. Geroa Bai ha pedido al partido socialista tiempo, para no cerrar las aulas y para reorganizar con calma el sistema educativo. Para ello, busca un acuerdo para no tener que votan mañana la proposición de ley presentada por UPN para blindar la educación concertada.
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Será noticia: Reunión del lehendakari Pradales con el papa León XIV en el Vaticano, viaje de Trump a China y estreno del documental "Enarak" en ETB1 y ETBON
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El lehendakari Pradales se reúne hoy con el papa León XIV en el Vaticano
Imanol Pradales participará en una Audiencia General invitado por el papa León XIV. Para el Gobierno Vasco, se trata de un encuentro de alto valor que refuerza la presencia institucional de Euskadi en el ámbito internacional.
Otxandiano pide una negociación entre iguales y Olano responde que las posturas en cuanto a contenidos están muy alejadas
EH Bildu ha pedido igualdad al PNV en la negociación de las propuestas de la nueva ley de empleo público. Los jeltzales, sin embargo, ven muy alejadas ambas proposiciones en cuanto a contenidos.
Uxue Barkos niega cualquier caso de corrupción durante su mandato y asegura que nunca ha negociado con Cerdán
La que fuera presidenta del Gobierno de Navarra entre 2015 y 2019 ha comparecido durante tres horas en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas.
Itxaso responde a Otxandiano que EH Bildu se ha opuesto a los desarrollos urbanísticos y construcción de vivienda en los ayuntamientos
EH Bildu ha considerado "perdidos" los últimos diez años en cuanto a atajar el problema de la vivienda. Ante esa afirmación, el consejero de Vivienda ha emplazado este martes a "asumir cada uno su responsabilidad" ante la crisis habitacional. Denis Itxaso ha pedido "a todos los agentes políticos de este país que hablen de vivienda sobre propuestas".
Pradales defenderá el compromiso de Euskadi con "la paz, la democracia y la dignidad humana" en su encuentro con el papa
Según la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, ha explicado que el lehendakari, Imanol Pradales, defenderá el compromiso de Euskadi "con la paz, la democracia, la dignidad humana y la justicia social", y su apuesta por una Europa "más fuerte en el mundo" durante su encuentro este miércoles con el papa León XIV en el Vaticano.
Pello Otxandiano: “Planteamos una promoción de vivienda pública a una escala desconocida en este país”
Horas después de que, este lunes, EH Bildu presentase su plan de vivienda, el portavoz de la coalición en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha visitado el programa Boulevard de Radio Euskadi. El dirigente abertzale ha explicado las propuestas de su formación en materia de vivienda y, entre otras cuestiones, ha puesto el foco, en la creación de un gran parque de vivienda pública. “Hay un eje fundamental, y es ese que plantea una promoción de vivienda pública a una escala desconocida en este país. La cuestión fundamental si se quiere atajar el problema es promover un gran parque de vivienda pública como una infraestructura social estratégica”, ha indicado.
Otxandiano: "El gobierno de coalición de PNV y PSE ni siquiera se pone de acuerdo en la política de vivienda en un momento de emergencia"
EH Bildu ha presentado este lunes un plan "ambicioso" para solucionar la emergencia habitacional, que pasa por una apuesta por la intervención "sí o sí" del mercado de la vivienda, ahora "descontrolado"; por la promoción "a gran escala" de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) "multiplicando por 10 el esfuerzo público"; y por "proteger la función social" de la vivienda.
Pedrosa: "La integración de los centros requiere trabajar con las familias; hay que reflexionar sobre por qué estamos haciendo esto, con datos"
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, destaca en Egun On que en Álava se han realizado cinco integraciones, y "ha habido diez centros implicados", mientras que en Bizkaia se han integrado varios centros.