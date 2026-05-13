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Geroa Bai quiere impulsar un acuerdo con los socialistas para evitar el cierre de las aulas concertadas y reorganizar con sosiego el sistema educativo

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Geroa Baik akordioa bultzatu nahi du sozialistekin itunpeko gelen itxiera saihestu eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko
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EITB

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El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, de Geroa Bai, ha reconocido que el anuncio del consejero Gimeno sobre el cierre de aulas concertadas ha generado mucha tensión entre el PSN y Geroa Bai, sobre todo porque debilitará a las ikastolas. Geroa Bai ha pedido al partido socialista tiempo, para no cerrar las aulas y para reorganizar con calma el sistema educativo. Para ello, busca un acuerdo para no tener que votan mañana la proposición de ley presentada por UPN para blindar la educación concertada. 

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